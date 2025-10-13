CBTU inicia nova etapa de troca de trilhos no Linha Jaboatão e altera operação noturna

Por causa das obras, o sistema passará a operar em via única, com trens circulando em apenas um dos trilhos de segunda a sexta-feira, após as 20h30

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) dará continuidade, a partir da próxima segunda-feira (13), ao serviço de substituição de trilhos no Ramal Jaboatão, da Linha Centro do Metrô do Recife. Por causa das obras, o sistema passará a operar em via única, com trens circulando em apenas um dos trilhos de segunda a sexta-feira, após as 20h30.

Embora o horário escolhido corresponda a um período de menor movimentação de passageiros, a companhia alerta que podem ocorrer atrasos pontuais durante essa fase da intervenção.

A CBTU reforça que as equipes técnicas seguirão monitorando a operação durante o período de intervenções.