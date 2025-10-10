Confira programações gratuitas para o Dia das Crianças no Grande Recife

Diario reuniu programações gratuitas para o Dia das Crianças no Grande Recife em shoppings, parques, shows e eventos

Multidão acompanhou a apresentação do Palhaço Chocolate, no Parque 13 de Maio, nesta quinta (12) (Rômulo Chico/DP)

Neste Dia das Crianças, os pequenos poderão curtir um fim de semana repleto de diversão em vários locais do Grande Recife. O Diario reuniu programações gratuitas que acontecerão na Região Metropolitana da capital pernambucana.

Palhaço Chocolate

Tradicional atração do Dia das Crianças no Recife, o Palhaço Chocolate comemora 50 anos de carreira com mais um show neste domingo (12), no Parque Treze de Maio, na região central da capital pernambucana. A festa começa às 15h, para crianças de todas as idades

Parques

O fim de semana também será repleto de atrações em outros parques do Recife. Nos espaços da Dona Lindu, Jaqueira, Santana e Apipucos, a criançada vai se divertir com música, brincadeiras, oficinas educativas e experiências gastronômicas.

Para dar o pontapé inicial no fim de semana, no sábado (11), o Festival Sabores do Parque Apipucos oferece música, comidas, oficinas e brincadeiras, das 12h às 21h.

No Parque Dona Lindu, o domingo (12) contará com o show do Tio Bruninho, que recebe convidados especiais: Almir Rouche, Irah Caldeira, Dany Myler, Capitão Pitomba, Raul Lopes e Helena Magalhães, além da tradicional Feira do Lindu.

Também no domingo (12), o "Domingos na Jaqueira" acontece das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão, com oficinas, shows e brincadeiras no EcoNúcleo voltadas para o público infantil.

No Parque Santana, a diversão será com o Palhaço Piripaque, que se apresenta às 16h, arrancando risadas da garotada.

Shoppings

RioMar

A criançada de todas as idades poderá acompanhar o show gratuito da Bandinha, no Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife, no próximo sábado (11). A atração começa às 16h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3.

Boa Vista

No Shopping Boa Vista, no centro do Recife, o “Missão Diversão” ocorre na Praça de Eventos do centro de compras, das 14h30 às 17h, do sábado (11). A ação tem entrada gratuita, condicionada à doação de um brinquedo, e conta com um pocket show com os heróis que fazem a alegria da criançada, brincadeiras, com quebra-panela e oficina de massa caseira.

Tacaruna

O Shopping Tacaruna, no Recife, traz um "Meat & Greet Adestradores de Dinossauros" durante o sábado (11) e o domingo (12), a partir das 17h, na Praça de Eventos. O evento promove a experiência de conhecer, interagir e posar para fotos com réplica realista de um dinossauro da espécie Tiranossauro Rex.

A programação no Rooftop do Shopping Tacaruna também receberá atrações. Ainda no sábado (11), a partir das 17h, acontece o show do mágico Rodrigo Lima. No domingo (12), espaço será palco do espetáculo infantil "Heroínas do K-pop", também às 17h.

Plaza

No Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife, as crianças terão um fim de semana de programações. No sábado (11) e domingo (12), o piso L4, vai ser palco de apresentações cênicas dos artistas Cia Garret Circus, Ilana Ventura e Ylana, com sessões às 16h e às 18h. O acesso será gratuito, mediante cadastro no local, com capacidade para até 60 pessoas por sessão.

A Cia Garret Circus abre a programação com espetáculos cheios de surpresas e irreverência, às 16h. Às 18h, o público ainda poderá conferir apresentações com convidados especiais como Ilana Ventura, no sábado (11) e Ylana, com o projeto Jangadinha, no domingo (12).

Patteo

A programação do Shopping Patteo Olinda promete garantir a diversão de toda a família. No sábado (11), a festa acontece com os shows de Ponttinho e Bandalelê, que se apresentam a partir das 15h, na varanda panorâmica do piso L3.

Camará

A programação de Dia das Crianças no Camará Shopping, em Camaragibe, no Grande Recife, conta com uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças. No sábado (11), tem o espetáculo ROBLOX no Mundo Gamer e, no domingo (12), será a vez da magia com A Casa Mágica da Gaby. Sempre às 16h, no Palco L3, próximo à Praça de alimentação. O evento ainda contará com pipoca e algodão-doce para alegrar os pequenos.

Difusora

O Shopping Difusora, em Caruaru, no Agreste, preparou uma programação gratuita e especial para a criançada e suas famílias. As atividades acontecem na Arena de Eventos e incluem recreações com os mascotes oficiais do Shopping, espetáculos teatrais e apresentações lúdicas, e atividades interativas. O Difusora funciona aos sábados, das 10h às 21h; e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.

Dia da Alegria

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço, no Grande Recife, será palco de celebração e inclusão no Dia da Alegria, neste sábado (11). Entre as atrações confirmadas, estão os shows de Três Palavrinhas, Tio Bruninho e Mundo Bita, além de uma programação variada com brinquedos infláveis, passeio de bicicleta, piscina com pedalinho, trem da alegria, presença de super-heróis, oficinas culturais, feirinha atípica, brincadeiras, contação de histórias, fantoches e sorteios.

A entrada é garantida mediante a doação de 1 kg de alimento, em formato de ingresso social. Todo o material arrecadado será destinado a projetos de inclusão e casas de recuperação.

Para participar, as famílias devem ser inscrever no pelo Sympla, no site: https://www.sympla.com.br/evento/dia-da-alegria-na-arena-de-pernambuco/3147652. Após o cadastro, cada participante receberá o Passaporte da Alegria, que dá direito a participar dos sorteios de prêmios durante o evento.