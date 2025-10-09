Operação prende 1 e flagra 18 ligações clandestinas de água na Adutora do Sertão

Foi possível recuperar quase 10 litros por segundo de água que estavam sendo desviados. Esse volume é suficiente para abastecer cerca de 5 mil pessoas ou encher uma caixa de água de mil litros em menos de dois minutos

Operação flagrou furto de água na Adutora do Sertão (Divulgação )

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizou nova operação contra furto de água no Sertão.

O alvo da ação foi a Adutora do Sertão, em Cabrobó. No primeiro dia de inspeções, foram flagradas 18 ligações clandestinas. Uma pessoa acabou sendo presa em flagrante.

Com isso, foi possível recuperar quase 10 litros por segundo de água que estavam sendo desviados ilegalmente.

Esse volume é suficiente para abastecer cerca de 5 mil pessoas ou encher uma caixa de água de mil litros em menos de dois minutos.

A ação deverá ser concluída até o próximo sábado (11).

Como foi

Com o apoio das polícias Civil e Militar, as equipes da Compesa percorreram aproximadamente 2 quilômetros da adutora, na terça-feira (7).

No trajeto, foram identificadas diversas ligações clandestinas que desviavam água destinada ao abastecimento da população, em nove pontos diferentes, o que resultou na remoção de cerca de 2 quilômetros de tubulações irregulares.

A ação integra o conjunto de medidas que vêm sendo executadas em todo o estado para reduzir perdas e combater o furto de água, prática que compromete o fornecimento regular para milhares de famílias.

A Compesa reforça que furtar água é crime, conforme previsto no Código Penal Brasileiro. A pessoa detida em flagrante será investigada pela Polícia para a adoção dos procedimentos legais e aplicação das penalidades cabíveis.