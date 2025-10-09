Prova de vida: Prefeitura do Recife alerta aposentados e pensionistas para regularização

Pessoa idosa (Freepik )

Mais de 900 aposentados e pensionistas da Prefeitura do Recife que não realizaram a prova de vida referente ao ano de 2024 precisam atualizar os dados junto ao governo municipal. A medida visa evitar o bloqueio do pagamento do benefício. A prova de vida é uma exigência legal, conforme estabelecido no Artigo 7º, do Decreto Municipal nº 32.091/19, e, para esses casos, deve ser feito de forma presencial na sede da Reciprev, localizada na Av. Manoel Borba, nº 488, Boa Vista. Na ocasião, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. O prazo final é o dia 11 de outubro.

A Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (AMPASS), órgão vinculado à Secretaria de Administração do Recife e responsável pela gestão dos fundos previdenciários do município, publicou a lista com os pendentes no site oficial da Reciprev, no endereço reciprev.recife.pe.gov.br. Os segurados que já realizaram a prova e ainda constam na relação publicada podem desconsiderar a convocação.

“É mais um alerta que a gente faz para que os beneficiários cumpram essa exigência legal de realizar a prova de vida. Temos comunicações permanentes com para que evitem o transtorno de ter o benefício bloqueado, mas ainda há 900 aposentados e pensionistas sem realizar o processo referente a 2024. Quem teve o benefício suspenso, inclusive, é a condição para que seja restabelecido”, destacou o diretor-presidente da Ampass, Marconi Muzzio.



Prova de vida de 2025

Já a prova de vida de 2025 continua conforme o calendário habitual para os aposentados e pensionistas que estão em situação regular e deve ser realizada no mês de aniversário do beneficiário. As opções disponíveis são pelo aplicativo gov.br, com biometria facial; de forma presencial, em qualquer agência do Banco Bradesco, com apresentação de RG, CPF e comprovante de residência; ou por procuração, com firma reconhecida em cartório e documentos apresentados presencialmente na sede da Reciprev.

Serviço:



Regularização da prova de vida dos aposentados e pensionistas pendentes de 2024

Quando: Até 15 de outubro

Local: Av. Manoel Borba, 488 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-000

Horário: 8h às 16h

Para dúvidas: (81) 3355-1631 (Atendimento Previdenciário)