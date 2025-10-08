Secretaria do estado abre seleção pública para 40 vagas com salários até R$ 5.200,00

Poderão se inscrever na seleção pública da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento profissionais com formação de nível médio e superior

Prédio da Compesa no Recife (DIVULGAÇÃO/COMPESA)

A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco abriu inscrições para a seleção pública, disponibilizando 490 vagas para profissionais com formação técnica e superior. Os salários variam de R$ 1.624,67 a R$ 5.200,00.

As vagas para nível técnico são na área de Edificações e de Saneamento. Já para as de nível superior poderão se inscrever advogados, jornalistas, engenheiros civil, elétrico, mecânico e ambiental, assistentes sociais, contadores, dentre outros.

A seleção tem validade de dois anos a partir da homologação do resultado, podendo haver prorrogação por igual período. Todas as vagas são para o regime presencial, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, dependendo do cargo.

A seleção será feita mediante análise curricular dos candidatos. As inscrições terminam no dia 21 de outubro e podem ser feitas no site do Instituo AOCP. O edital e mais informações podem ser acessadas no site da secretaria.