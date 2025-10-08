Há mais de 40 anos, ONG Joanita apoia comunidades da Zona Norte do Recife

A Organização Não Governamental (ONG) Joanita Mão Amiga atua no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, com assistência social e outros serviços para a população local

ONG atua na Bomba do Hemetério, no Recife (Divulgação )

Concebida pela fé no poder da solidariedade e alimentada pelo engajamento comunitário, a Organização Não Governamental (ONG) Joanita Mão Amiga atua há mais de 40 anos no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, estendendo uma “mão amiga” a quem mais precisa.

Atualmente, 500 pessoas são mensalmente beneficiadas a partir do trabalho desenvolvido pela organização, que envolve atividades de garantia de cidadania social e jurídica, educação e saúde.

A ONG tece uma rede de carinho e transformação social que reverbera além dos territórios da Bomba do Hemetério, que já alcançou pacientes até de outras cidades. “A comunidade é carente e a procura é grande. Algumas pessoas vieram até de outras cidades, Paulista, Camaragibe, Olinda”, a Presidente da ONG, Evânia Silva.

A ONG Joanita Mão Amiga nasceu juridicamente há apenas dois anos, mas o trabalho que foi determinante para formalizar essa organização existe há cerca de 40 anos, e nasceu da solidariedade e fraternidade da mãe da presidente Evânia, conhecida como “Dona Joanita”, cujo nome batiza a ONG, que segue promovendo o legado das ações dela.

“Minha mãe, desde que veio do interior para cá (Recife), há 40 anos, viu a Bomba do Hemetério crescer, de fato, e ela sempre ajudou as pessoas. Ela tirava próprio sustento, do próprio o bolso para dar aquela mão às pessoas. Às vezes uma pessoa não tinha um pão, ela tirava do dela. E usamos o nome ‘Mão Amiga’ assim. Até hoje o povo da Bomba do Hemetério entende”, compartilha.

Há 10 anos, Evânia assumiu os trabalhos da ONG criada pela mãe, Dona Joanita. Hoje, ela coordena as principais demandas, que giram em torno das ações de saúde populares, como atendimento odontológico e para crianças e adolescentes com TEA. Ela pontua que sente que ajudar as pessoas é gratificante.

“Eu fico enormemente satisfeita, eu sei que estou no caminho certo. A satisfação é enorme quando uma pessoa consegue um remédio para a criança. O coração enche de alegria ao ver a satisfação dessa mãe ou pai, ou responsável. Fico feliz quando vejo o resultado. Eu estou sentindo um auge, são muitas emoções, não têm palavras”, ela conta.

A coordenadora de projetos e das mídias da ONG, Sarah Nascimento, destaca o sentimento de fazer parte do grupo da ONG, promovendo a diferença na vida de quem precisa. “Eu sinto que também estou fazendo a diferença dentro da minha comunidade. Então para mim é bem, é bem satisfatório, é uma realização realmente pessoal”.

Parcerias e doações

Organizações e voluntários interessados em colaborar com os trabalhos da ONG Joanita Mão Amiga podem preencher o formulário segundo as informações no site https://joanitamaoamiga.com.br/parcerias/.

A chave PIX para receber doações é o CNPJ: 53.475.557/0001-45.