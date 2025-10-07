A previsão é que o espaço seja reaberto ao público em abril de 2026 com o investimento de 3,2 milhões

Museu do Trem será restaurado e modernizado com entrega prevista para 2026 (Marina Torres/DP)

O Museu do Trem, localizado na Estação Central Capiba, no bairro de São José, passará por obras de restauração e modernização. A governadora Raquel Lyra assinou, nesta terça-feira (7), a ordem de serviço que autoriza a intervenção, executada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). A previsão é que o espaço seja reaberto ao público em abril de 2026 com o investimento de 3,2 milhões.

O projeto contempla a recuperação de pisos, reparo do telhado e atualização das instalações elétricas e hidráulicas, além de melhorias estruturais voltadas à conservação do acervo e à acessibilidade. Construída em 1888, a Estação Central abriga desde 1972 o Museu do Trem, considerado um dos principais marcos da história ferroviária de Pernambuco.

De acordo com a presidente da Fundarpe, Renata Borba, o investimento faz parte de um conjunto de 13 obras de restauração e conservação em andamento no Estado, somando mais de R$ 75 milhões aplicados na preservação do patrimônio cultural. “Retomamos projetos que estavam paralisados, fizemos adequações técnicas e garantimos que os monumentos atendessem às normas de preservação.”, afirmou.

A Estação Central, conhecida pela arquitetura em ferro e pela relevância histórica no transporte ferroviário do país, é um dos equipamentos culturais que estavam fechados por falta de manutenção. Segundo Borba, a requalificação visa assegurar a integridade do prédio e criar condições para o uso público do espaço.

Durante a assinatura da ordem de serviço, a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, destacou que a intervenção integra um conjunto de obras voltadas à recuperação do patrimônio em várias regiões de Pernambuco. “O Museu do Trem é mais um marco nesse ciclo de restauração. Estamos atuando para devolver à população espaços que contam a história do nosso Estado”, disse.

A governadora Raquel Lyra enfatizou que a obra faz parte de um esforço do governo estadual para preservar a memória e o patrimônio de Pernambuco. “A requalificação da Estação Central é uma decisão política e simbólica. Nosso compromisso é cuidar da história do Estado e garantir que esses espaços continuem vivos, integrados à rotina da população”, declarou.