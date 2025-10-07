Inmet: 24 municípios de Pernambuco sob risco de ‘Perigo’ com baixa umidade
Publicado: 07/10/2025 às 11:28
Araripina é o município do estado com menor umidade relativa do ar, segundo Inmet (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ARARIPINA)
Uma zona de baixa umidade, com grau de severidade de ‘Perigo’, passou a atingir 24 municípios pernambucanos (todos no Sertão do estado), segundo a atualização da manhã desta terça-feira (7) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Inmet classifica como ‘Perigo’ as regiões cuja umidade relativa do ar ficam entre 20% e 12%, o que causa riscos de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento na pela e desconforto na boca, nariz e olhos.
O alerta do Inmet, publicado às 10h30, tem validade até as 21h desta terça.
Confira os 24 municípios afetados pela baixa umidade com grau de ‘Perigo’:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Cabrobó
Cedro
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante