Inmet: 24 municípios de Pernambuco sob risco de ‘Perigo’ com baixa umidade

O Inmet classifica como ‘Perigo’ as regiões cuja umidade relativa do ar ficam entre 20% e 12%, o que causa riscos de incêndios florestais e à saúde

Araripina é o município do estado com menor umidade relativa do ar, segundo Inmet (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ARARIPINA)

Uma zona de baixa umidade, com grau de severidade de ‘Perigo’, passou a atingir 24 municípios pernambucanos (todos no Sertão do estado), segundo a atualização da manhã desta terça-feira (7) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet classifica como ‘Perigo’ as regiões cuja umidade relativa do ar ficam entre 20% e 12%, o que causa riscos de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento na pela e desconforto na boca, nariz e olhos.

O alerta do Inmet, publicado às 10h30, tem validade até as 21h desta terça.

Confira os 24 municípios afetados pela baixa umidade com grau de ‘Perigo’:

Afrânio

Araripina

Bodocó

Cabrobó

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante

