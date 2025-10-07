Obra provoca desvio de trânsito no bairro Afogados a partir desta terça-feira (7)

Agentes da CTTU atuarão em pontos estratégicos para orientar o trânsito durante a obra de um pontilhão sobre o canal da Rua João Ivo da Silva

Rua João Ivo fica em Afogados, no Recife (Google Maps)

A partir da terça-feira (7) a Rua João Ivo da Silva, no bairro de Afogados, terá interdição total da faixa da esquerda, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

O serviço acontece no trecho entre as ruas Dona Maria Vieira e Padre Teófilo Tworz e faz parte da construção do novo pontilhão.

O trabalho será realizado pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e terá duração de uma semana.

O que muda

Por causa da interdição, os veículos que vierem da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho deverão realizar o desvio pela Rua Dona Maria Vieira, seguir até a Estrada dos Remédios - que contará com a implantação temporária de uma mão inglesa - e retornar à Rua João Ivo da Silva pela Rua Padre Teófilo Tworz, após o ponto da obra. Durante a execução da obra a faixa exclusiva de ônibus neste trecho estará desativada.

Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e promover a segurança viária. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.