SENAI Pernambuco abre 415 vagas gratuitas em cursos técnicos presenciais e a distância

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI/PE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas integrais em cursos técnicos gratuitos.

Ao todo, são 415 vagas distribuídas em nove formações profissionais, ofertadas nas modalidades presencial e semipresencial. As inscrições seguem até o dia 13 de outubro, exclusivamente pela internet, e o resultado será divulgado no dia 14.



Os cursos estão disponíveis nas unidades do SENAI localizadas em Santo Amaro (Recife), Paulista, Caruaru, Belo Jardim e Petrolina, com turmas e turnos definidos conforme cada escola. Entre as formações oferecidas estão: Técnico em Controle Ambiental, Edificações, Eletromecânica, Logística, Manutenção Automotiva, Meio Ambiente, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho e Vestuário.



Podem concorrer às vagas os candidatos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio, possuam idade mínima de 16 anos e declarem condição de baixa renda no ato da inscrição. O processo seletivo será realizado por ordem de inscrição, desde que todos os critérios sejam atendidos.



No momento da inscrição, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade. Para menores de 18 anos, também é exigida a documentação do responsável legal. A matrícula será feita de forma online, após a conferência dos documentos.



Os alunos aprovados deverão manter média final mínima de 7,0 e frequência de 75% das aulas para garantir o certificado técnico.