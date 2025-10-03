Projetos Domingos na Jaqueira tem início no domingo (5)

Domingos na Jaqueira começa dia 5 de outubro (Micheli Barreto/Divulgação)

A partir deste domingo (05), o Parque da Jaqueira passa a sediar um novo projeto: o Domingos na Jaqueira que pretende transformar o equipamento em um destino de convivência, cultura e empreendedorismo. O evento acontecerá todos os domingos, das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão, com entrada gratuita.

A Crabolando Feira Criativa é parceira no projeto e assume a curadoria do evento, com foco em artistas e produtores locais. A cada semana, a programação será renovada com novos expositores, shows, brincadeiras e atrações culturais. O espaço infantil também ganha destaque especial, com atividades inspiradas em brincadeiras antigas que estimulam a convivência e a memória afetiva das famílias.

A proposta é ampliar a experiência de "ir ao parque", incentivando os visitantes a permanecerem no espaço para além das atividades físicas. O evento também tem o objetivo de fortalecer a economia local ao abrir espaço para pequenos empreendedores, artesãos e produtores. A curadoria reúne gastronomia, artesanato, moda, arte sacra e produtos criativos em um ambiente acolhedor, pensado para valorizar encontros, diversidade cultural e permanência.



