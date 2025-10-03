Ciclofaixa será suspensa no Recife devido ao Concurso Nacional Unificado

No sábado (4), entretanto, o Corredor Recife de Esportes e Lazer funcionará normalmente, no horário habitual, das 4h às 7h30

CNU foi realizado no Brasil todo (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura do Recife anunciou que, em razão da realização das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), no próximo domingo (5), a ciclofaixa de turismo e lazer não estará em funcionamento. A medida tem como objetivo facilitar a mobilidade na cidade durante o deslocamento dos candidatos aos locais de prova.

No sábado (4), entretanto, o Corredor Recife de Esportes e Lazer funcionará normalmente, no horário habitual, das 4h às 7h30, garantindo a prática de atividades físicas para os frequentadores. A programação regular será retomada após o fim do concurso.

