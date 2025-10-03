Metanol: Sobe para 7 o número de casos suspeitos de intoxicação em Pernambuco

O metanol é uma substância tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas de origem clandestina ou adulterada.

Pernambuco investiga três casos de intoxicação por metanol (Foto: Imagem Ilustrativa/Freepik)

Subiu para sete o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas em Pernambuco. O balanço foi atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde desta sexta-feira (3).

Dos sete possíveis casos, dois são mortes.

Os casos ocorreram entre setembro e o início de outubro. Em Lajedo, no Agreste, dois homens foram intoxicados: um de 43 anos, que morreu em 9 de setembro, e outro de 32 anos, que teve alta hospitalar, mas ficou com sequelas oculares. Já em João Alfredo, um homem de 30 anos morreu no dia 30 de setembro. Em Olinda, uma mulher de 35 anos também apresentou complicações visuais permanentes.

Três pacientes ainda permanecem internados. Entre eles, uma mulher de 26 anos, residente em São Paulo, mas atendida em Ipojuca; um homem de 30 anos, em Gravatá; e uma mulher de 33 anos, em Cedro, no Sertão. Todos seguem sob acompanhamento médico.

O metanol é uma substância tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas de origem clandestina ou adulterada. A ingestão provoca sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, tontura, confusão mental, dificuldade visual e, em casos mais graves, pode levar à cegueira e até à morte.