Olinda reforça fiscalização de bebidas e esquema de serviços para ensaios carnavalescos neste fim de semana

Prévias são realizadas em Olinda desde o iníco de 2024 (Foto: Arquivo/DP)

Os ensaios carnavalescos vão tomar conta do Sítio Histórico de Olinda neste fim de semana, nos dias 4 e 5 de outubro, e a Prefeitura montou um esquema especial para garantir a tranquilidade dos foliões. Entre as medidas, ganha destaque a fiscalização de bebidas alcoólicas, com atenção voltada para a possível presença de metanol, substância que tem gerado alerta em todo o país por seu risco à saúde.

Equipes da Vigilância Sanitária farão vistorias em bares, restaurantes e vendedores informais tanto na orla quanto no Sítio Histórico. A fiscalização vai observar desde a procedência das bebidas até o manuseio e o preparo. As inspeções acontecerão no sábado (4), das 8h às 14h, e no domingo (5), das 15h às 21h.

Além do controle sanitário, a cidade também preparou ações para organizar trânsito, segurança, saúde e limpeza urbana durante os festejos.

O trânsito nos arredores do Sítio Histórico seguirá liberado, mas haverá quatro pontos de controle para organizar a circulação entre 14h30 e 22h: Avenida Liberdade com Rua do Bonfim, Ladeira da Sé, Academia Santa Gertrudes e Rua 27 de Janeiro com Praça Monsenhor Fabrício. Agentes de mobilidade estarão posicionados para orientar motoristas e garantir fluidez no tráfego.

A segurança será reforçada com atuação da Guarda Municipal, monitoramento por drones e câmeras em pontos estratégicos, em parceria com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods). O efetivo da Polícia Militar também estará presente, assim como equipes do Corpo de Bombeiros.

Em preparação para os ensaios, a Secretaria de Gestão Urbana intensificou serviços de capinação, tapa-buraco, iluminação e recolhimento de lixo no Sítio Histórico. A operação busca manter a cidade limpa e organizada durante a folia.

Três unidades de saúde — UPA Rio Doce, UPA Tabajara e SPA Peixinhos — estarão de prontidão no sábado à noite e domingo à tarde. Uma ambulância ficará posicionada próximo à área de folia para atendimentos emergenciais. Além disso, serão instalados 20 banheiros químicos distribuídos pelo Sítio Histórico.

Com expectativa de grande público, os ensaios carnavalescos devem movimentar a cidade e servir como aquecimento para o Carnaval, em um clima que une tradição, festa e cuidados extras para garantir a segurança e o bem-estar dos olindenses e visitantes.