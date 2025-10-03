PM reforça segurança para realização do Concurso Público Nacional Unificado em PE

CNU foi realizado no Brasil todo (Foto: Agência Brasil)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) montou um esquema especial de segurança para a primeira etapa do Concurso Público Nacional Unificado, que acontece neste domingo (5) em sete cidades do Estado. O planejamento prevê desde a escolta e armazenamento das provas até a presença ostensiva de policiais nos locais de aplicação.

Ao todo, 483 policiais militares estarão mobilizados para a operação. O efetivo vai atuar na guarda de materiais em unidades designadas pela Fundação Getúlio Vargas, responsável pela execução do certame, além de acompanhar todo o processo de transporte das provas, incluindo o retorno dos cartões-respostas.

As cidades que receberão a aplicação do concurso em Pernambuco são: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. A etapa seguinte do exame está prevista para o dia 7 de dezembro.

De acordo com a corporação, o planejamento será executado em regime de escala extra, sem prejuízo do policiamento ordinário já previsto para as demais áreas do Estado. A medida busca garantir tranquilidade e lisura no processo seletivo, que deve movimentar milhares de candidatos em todo o território pernambucano.