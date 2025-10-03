Xiaomi lança 15T e 15T Pro no Brasil com câmera Leica e recursos de IA

Novos topos de linha chegam por até R$ 8.999 com foco em fotografia, desempenho e comunicação offline inédita

Xiaomi aposta em IA e parcerias nos modelos 15T e 15T Pro (Foto: Xiaomi/Divulgação)

A Xiaomi oficializou na quinta-feira (2), em São Paulo, a chegada dos novos Xiaomi 15T e 15T Pro ao mercado brasileiro. Os modelos, que já haviam sido lançados em outros países, passam a fazer parte da estratégia global da marca.

Com câmeras desenvolvidas em parceria com a Leica, processadores de última geração e uma série de recursos baseados em inteligência artificial, os dois smartphones chegam para disputar com topos de linha.

“Esse ano estamos trazendo o Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, nosso aparelho mais top de linha, com recursos incríveis e pautado principalmente em três frentes. Dentro dos principais pontos de divulgação do aparelho estão a parceria com a Leica, diversos recursos de inteligência artificial em parceria com Google, com a própria Gemini. E o terceiro ponto é o módulo exclusivo de comunicação entre a família Xiaomi 15T e 15 Ultra (que não tem no Brasil) sem sinal de celular até 1.9 quilômetros”, destaca Luciano Barbosa, head de operações da DL, distribuidora oficial da Xiaomi no Brasil.

Em termos de design, a Xiaomi manteve a filosofia minimalista e sofisticada. O 15T é mais leve e fino, com 7,5 milímetros de espessura e 194 gramas, disponível nas cores cinza e rose gold, enquanto o 15T Pro é ligeiramente mais robusto, com 7,96 milímetros e 210 gramas, nas cores preto e cinza.

A construção também varia e o modelo Pro traz estrutura metálica, enquanto o 15T aposta em fibra de vidro. Nos dois casos, há vidro Gorilla Glass 7i, laterais planas que melhoram a pegada e certificação IP68, que garante resistência contra água e poeira.

Em relação a tela, ambos contam com um painel AMOLED de 6,83 polegadas com resolução 1,5K, brilho máximo de 3.200 nits e suporte ao Dolby Vision. A taxa de atualização chega a 120 Hz no 15T e 144 Hz no 15T Pro, que ainda ganha bordas ultrafinas com tecnologia LIPO, aprimorando a sensação de imersão. O leitor de digitais está integrado ao display, e há suporte a tecnologias de cuidado ocular, como dimerização de alta frequência.

Desempenho e conectividade

Se no hardware a Xiaomi já chama atenção, no software a aposta é em recursos de inteligência artificial. A série 15T estreia o pacote Xiaomi HyperAI, que traz funções como o AI Erase Pro, capaz de remover objetos indesejados de fotos, e o AI Image Expansion, que amplia automaticamente o fundo das imagens de forma realista.

Há também o AI Writing, um assistente de texto integrado ao sistema com suporte ao GPT-4o mini, que auxilia na redação e revisão de mensagens. Outros recursos incluem papéis de parede dinâmicos gerados por IA e reações com gestos durante videochamadas.

No campo da conectividade, os dois modelos suportam 5G, NFC, Bluetooth 6.0 e eSIM. O 15T Pro vai além, trazendo Wi-Fi 7, enquanto o 15T fica no Wi-Fi 6E. Mas a grande novidade é a Xiaomi Astral Communication, uma tecnologia de comunicação offline que permite chamadas de voz mesmo sem cobertura de operadora.

O recurso funciona como um “walkie-talkie” moderno, com alcance de até 1,3 km no 15T e 1,9 km no 15T Pro, utilizando antenas de alta frequência e engenharia proprietária da marca.

Em desempenho, a diferença entre os modelos é clara. O Xiaomi 15T traz o processador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, enquanto o 15T Pro vem equipado com o mais poderoso Dimensity 9400 Plus. Ambos oferecem 12 GB de RAM LPDDR5X e 512 GB de armazenamento UFS 4.0, além do sistema de resfriamento Xiaomi 3D IceLoop, projetado para manter a temperatura estável mesmo em jogos pesados como Genshin Impact.

Segundo a empresa, o ganho de performance em relação à geração anterior é expressivo, com um aumento de até 35% no desempenho multicore e redução de consumo de energia de até 44%.

A bateria de 5.500 mAh é padrão nos dois aparelhos, mas o carregamento rápido é um diferencial importante. O 15T traz suporte a 67W HyperCharge, capaz de recarregar totalmente em cerca de 50 minutos, enquanto o 15T Pro adota 90W com fio (100% em 36 minutos) e 50W sem fio (100% em 56 minutos).

Os chips de gerenciamento Surge P3 e G1 prometem prolongar a vida útil da bateria, com 80% de capacidade preservada após 1.600 ciclos de carga.

Fotografia e IA andando juntas

1 / 1 < >

Na fotografia, a Xiaomi continua a parceria de três anos com a Leica, entregando um conjunto de câmeras voltado para quem busca versatilidade. O Xiaomi 15T conta com uma câmera principal de 50 MP (Leica Summilux, Light Fusion 800, f/1.7, OIS), acompanhada de uma telefoto de 50 MP com zoom óptico de 2x e ultrawide de 12 MP, além da câmera frontal de 32 MP.

A série 15T inaugura no Brasil o pacote Xiaomi HyperAI, que adiciona funções de IA em fotos, produtividade e personalização. Recursos como AI Erase Pro (remoção de objetos de imagens), AI Image Expansion (expansão inteligente do fundo da foto) e AI Writing (assistente de texto integrado ao sistema com suporte ao GPT-4o mini) aparecem como diferenciais de software.

Além disso, há funções de IA para videochamadas, como reações por gestos, e até papéis de parede dinâmicos que transformam fotos em animações sutis.

Já o 15T Pro eleva o nível com a principal de 50 MP (Light Fusion 900, f/1.62, OIS) e a nova teleobjetiva Leica 5x Pro, que entrega zoom óptico de 5x, zoom de nível óptico de 10x e UltraZoom de até 20x, mantendo a nitidez graças ao uso de inteligência artificial. A ultrawide também tem 12 MP, e a câmera frontal repete os 32 MP.

“A diferença é que o usuário não precisa chegar tão próximo do objeto que está fotografando. Além da fotografia estática, os dois modelos se destacam no vídeo. Trata-se de uma lente que tem estabilização óptica, proporcionando o zoom tanto para foto quanto para vídeo. A gente tem cinco lentes dentro do smartphone. Na parte de zoom digital, a gente trabalha com uma tecnologia que se chama Ultra Zoom. Ela ativa a proximidade de 20 vezes e mantém ali os detalhes da foto e as cores”, explica Elielton Caetano, analista de marketing de produtos da marca.

O 15T grava em até 4K a 30 fps, enquanto o 15T Pro alcança 8K a 30 fps e 4K a 120 fps, oferecendo mais opções para criadores de conteúdo. Nos testes iniciais feitos por veículos internacionais, as imagens do 15T Pro chamam a atenção pela fidelidade das cores, alcance dinâmico e preservação de detalhes, mesmo em ambientes noturnos.

Os novos smartphones chegam ao Brasil com preços sugeridos de R$ 7.499,99 para o Xiaomi 15T e R$ 8.999,99 para o Xiaomi 15T Pro, ambos na versão de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Os modelos estão disponíveis no site da marca.