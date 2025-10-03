Um homem morre e outro é preso em operação do Bope em Olinda

Ação aconteceu na comunidade Maresão, perto da Avenida Presidente Kennedy, nesta sexta (3). Armas e drogas foram apreendida

Viatura do Bope a caminho da ação no comunidade Marezão (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um homem morreu em um confronto com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na manhã desta sexta (3), no bairro de Peixinhos, em Olinda. Na ação, realizada na comunidade Maresão, a PM informou que um homem foi preso por suspeita de tráfico.

A pessoa que morreu ainda chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu, confirme nota divulgada pela Polícia Militar.

Como foi

O conflito aconteceu por volta das 6h, em uma área perto da Avenida Presidente Kennedy. Policiais relataram que teriam sido recebidos à bala. Moradores, no entanto, dizem que os PMs chegaram atirando.

Após o confronto, foram apreendidas drogas, como haxixe e crack, armas e munições deflagradas. Todo o material foi levado para o Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (HPP).

O delegado Sérgio Ricardo informou que foi ao local para realizar um procedimento em caso de intervenção policial.

Uma mulher que passeava com um cachorro teria sido atingida por uma das balas e outro homem teria ficado ferido, segundo moradores.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco disse, por nota, que registrou a ocorrência por morte por intervenção legal de agente de estado e segue com as investigações por meio da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

O que diz a Corregedoria

Também por nota, a Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social disse que vai instaurar uma Investigação Preliminar (IP), acompanhar o inquérito e verificar a repercussão administrativa dos fatos.

“O órgão correcional esclarece que esse procedimento segue o protocolo estabelecido e atende recomendação do Ministério Público, segundo a qual todos os casos de intervenção policial da qual ocorra lesão ou morte geram a abertura de inquérito policial e investigação preliminar na Corregedoria”, acrescentou.

