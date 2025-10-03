Outubro Rosa: campanha alerta para diagnóstico precoce do câncer de mama

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima cerca de 73 mil novos diagnósticos em 2025, com taxa de incidência de 66,5 casos a cada 100 mil mulheres

HCP fica no Recife (Foto: Arquivo)

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), na área central do Recife, deu início à campanha Outubro Rosa. É um movimento mundial de conscientização sobre o câncer de mama, o tipo mais incidente entre mulheres, excluindo os casos de pele não melanoma.

Este ano, o mote da iniciativa é “Cuidar é um legado que atravessa gerações”. O HCP aproveita o momento para reforçar a mensagem de que o “o diagnóstico precoce salva vidas”.

Dados

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de mama registrou 2,3 milhões de novos casos em 2022, resultando em mais de 670 mil mortes ao nível global.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima cerca de 73 mil novos diagnósticos em 2025, com taxa de incidência de 66,5 casos a cada 100 mil mulheres.

Segundo dados parciais do Registro Hospitalar de Câncer (RHC), em 2023, o HCP acolheu 687 novos casos de câncer de mama, sendo 679 mulheres e 8 homens.

Embora mais comum após os 50 anos, a doença também atinge mulheres jovens: entre 2018 e 2023, mais de 108 mil brasileiras com menos de 50 anos receberam o diagnóstico.

“É fundamental que as mulheres estejam atentas ao próprio corpo e busquem avaliação médica ao notar qualquer alteração, por menor que pareça”, alerta a mastologista do HCP, Dra. Carolina Vasconcelos.

Também destaca-se a importância da prevenção com a adoção de um estilo de vida saudável com atividade física regular, alimentação equilibrada, manutenção de um peso corporal adequado, evitar álcool e tabaco, e amamentar por mais tempo.

Sinais

Os sinais de atenção incluem: nódulo ou caroço na mama ou axila, alterações no formato ou tamanho das mamas, retração ou inversão do mamilo, secreção anormal e mudanças na pele, como vermelhidão ou aspecto de “casca de laranja”.

O rastreio é feito principalmente pela mamografia anual, indicada a partir dos 40 anos, enquanto mulheres mais jovens devem iniciar a avaliação com ultrassom mamário e, se houver histórico familiar, seguir orientação médica para exames complementares.

Apesar de raro, o câncer de mama em homens representa cerca de 1% dos casos, com sintomas semelhantes.

Tratamentos

Mesmo sendo um hospital de tratamento oncológico, no HCP as mamografias são oferecidas ao público externo mediante agendamento online, pelo site hcp.org.br/outubrorosa, conforme a disponibilidade de vagas.

Para realizar o exame, é necessário ter 40 anos ou mais, ou apresentar sinais, ou sintomas suspeitos de câncer de mama, com encaminhamento médico. Também é preciso não ter feito mamografia no último ano e ter condições de permanecer em pé ou sentada durante o procedimento.

Ações nos municípios

Em Petrolina, no Sertão, será realizada no sábado (4) a iniciativa "Cuida +Mulher". O evento acontecerá no Centro de Referência em Saúde da Mulher e no Hospital Municipal de Petrolina Dr Alírio Brandão.

As pacientes estão sendo marcadas através do setor de regulação e serão trazidas das comunidades por um transporte disponibilizado pelo município.



Com foco no cuidado integral e no acesso à saúde para mulheres da zona rural, a ação será realizada com atendimento exclusivo para moradoras das comunidades do KM 25 e do C1, que enfrentam muitas vezes desafios para chegar até as unidades da zona urbana em busca de acompanhamento médico.

Durante todo o sábado, as mulheres contempladas terão acesso a uma série de serviços gratuitos, que vão desde consultas com ginecologista e mastologista, até a realização de ultrassonografias obstétricas (USG) e a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), um método contraceptivo moderno e seguro, que também será disponibilizado na ação.



Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi anunciada a ampliação da faixa etária para a realização da mamografia por rastreamento, que agora passa a incluir mulheres a partir dos 40 anos.

A medida está alinhada às recomendações do Ministério da Saúde e busca ampliar a prevenção entre as jaboatonenses.

A programação do Outubro Rosa em Jaboatão seguirá durante todo o mês de outubro, com atividades educativas, palestras, mutirões de atendimento e oferta de exames preventivos em diferentes unidades de saúde do município.