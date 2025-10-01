Recife lidera ranking de cidades inteligentes no Nordeste, aponta levantamento

Entre as cem cidades brasileiras avaliadas, Pernambuco conta ainda com Paulista, que ocupa a 72ª posição, segundo o Connected Smart Cities 2025 (CSC)

30º edição da Futurecom em São Paulo (Divulgaçã0/Futurecom)

A Futurecom 2025, em sua 30ª edição, abriu espaço para debater o papel da conectividade e da inovação no desenvolvimento urbano.

O evento, considerado o maior da América Latina em transformação digital e tecnologia, trouxe para o centro da discussão a pauta das cidades inteligentes.

O Recife se mostrou protagonista, liderando o ranking no Nordeste e alcançando o 6º lugar nacional no Connected Smart Cities 2025 (CSC).

Recife no topo do Nordeste

De acordo com os resultados oficiais divulgados no encontro, Recife aparece como a cidade mais inteligente da região Nordeste. Entre as cem cidades brasileiras avaliadas, Pernambuco conta ainda com Paulista, que ocupa a 72ª posição.

Recife também conquistou cinco reconhecimentos importantes na edição deste ano do CSC: Selo Diamante na categoria Cidades Inteligentes, Selo Ouro para Ecossistema de Inovação, Selo Platina NBR 31720, pela gestão inteligente de dados, 2º lugar na categoria “Soluções do Poder Público”, com o projeto Absens, voltado à redução do absenteísmo na saúde pública e 1º lugar no ranking do Nordeste.

O que define uma cidade inteligente?

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma cidade inteligente é aquela que utiliza a digitalização de forma efetiva para aumentar o bem-estar da população, tornando serviços e ambientes mais eficientes, sustentáveis e inclusivos.

No Ranking Connected Smart Cities 2025, foram considerados 75 indicadores distribuídos em 13 eixos temáticos: economia, governança, meio ambiente, resíduos e saneamento, educação, habitação e urbanismo, mobilidade, saúde e segurança alimentar, telecomunicações, energia, inovação, população e condições sociais, além de segurança.

Conectividade é o alicerce desse modelo. Indicadores como a porcentagem da população com acesso à internet, a velocidade média das conexões e a oferta mínima de serviços digitais pesam fortemente na avaliação. A ISO 37122:2020 também é referência, avaliando maturidade digital e capacidade de inovação dos municípios.

Conectividade e inclusão

Para Recife, o conceito de cidade inteligente vai além do acesso à tecnologia: trata-se de aplicar a inovação para transformar a vida da população. Programas como o Conecta Recife, o GO Recife, o Minha Saúde Conectada e o agendamento digital do CadÚnico exemplificam como a digitalização pode aproximar governos e cidadãos, economizando tempo e ampliando o acesso.

Hoje, o aplicativo Conecta Recife já ultrapassa 1,6 milhão de usuários ativos e mais de 1,2 milhão de downloads, enquanto o Hub de Dados Recife fortalece a colaboração entre universidades, startups e órgãos públicos.