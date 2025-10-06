Tecnologia verde e conectividade sustentável: Futurecom 2025 antecipa soluções globais para enfrentar a crise climática, com destaque para o IEEE

30º edição da Futurecom em São Paulo (Divulgaçã0/Futurecom)

A maior feira de tecnologia e inovação da América Latina encerrou sua 30ª edição reafirmando que o futuro da conectividade precisa ser, acima de tudo, sustentável. Realizada no São Paulo Expo, a Futurecom 2025 reuniu mais de 30 mil visitantes, 300 marcas expositoras e 500 palestrantes ao longo de três dias, com mais de 200 horas de conteúdo dedicado a discutir como as tecnologias emergentes podem contribuir para um planeta mais eficiente e menos dependente de combustíveis fósseis.



A edição deste ano mostrou que inovação e sustentabilidade caminham juntas. Soluções em inteligência artificial, internet das coisas (IoT), tecnologia quântica, energia renovável e cidades inteligentes foram apresentadas como instrumentos essenciais para mitigar os efeitos da crise climática. No estande do IEEE, uma das instituições mais respeitadas do mundo na promoção da ciência e da engenharia, teve como foco unir o avanço tecnológico ao desenvolvimento sustentável.



Fundado há mais de um século, o IEEE é hoje a maior organização técnico-profissional do planeta, reunindo engenheiros, pesquisadores e especialistas de diversas áreas para desenvolver padrões e soluções tecnológicas de impacto global. No Futurecom, o instituto reforçou seu compromisso com o uso ético e sustentável da tecnologia, destacando como a inovação digital pode ajudar o mundo a cumprir as metas do Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



Pernambuco no mapa da inovação

Os debates realizados em São Paulo repercutem diretamente em ecossistemas de inovação pelo país, como o Porto Digital, no Recife, um dos maiores polos tecnológicos da América Latina. Empresas pernambucanas já buscam integrar soluções apresentadas na feira, especialmente em áreas de monitoramento ambiental via IoT, gestão inteligente de energia e automação industrial limpa.



O caminho até a COP30

Com a COP30 se aproximando, a pauta ambiental ganha ainda mais relevância no setor tecnológico. A conferência da ONU, que será realizada pela primeira vez na Amazônia, pretende discutir medidas concretas de redução de emissões e inovação sustentável, temas que dialogam diretamente com o que foi debatido na Futurecom.

O IEEE, por sua vez, deve ampliar sua atuação junto a governos, universidades e empresas brasileiras para fortalecer políticas públicas que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias limpas.



Mais do que uma vitrine de gadgets e inovações digitais, a Futurecom 2025 mostrou que o futuro da tecnologia está em reconectar a humanidade ao planeta. O IEEE, com sua liderança científica, reforçou a mensagem de que enfrentar a crise climática exige engenheiros, cientistas e empresas pensando além da eficiência, pensando em sobrevivência, justiça climática e sustentabilidade.