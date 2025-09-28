O município conta atualmente com uma rede estruturada de acolhimento, formada por equipes multidisciplinares. Entre os equipamentos, estão o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, que funciona 24 horas, e o Serviço Especializado e Regionalizado Clarice Lispector, no bairro de Areias

Recife é a primeira capital do Nordeste a integrar campanha internacional do Carter Center (Hélia Scheppa/ PCR )

O Recife foi escolhido como a primeira cidade do Nordeste e a terceira no Brasil a participar da 4ª edição da campanha internacional “Informar Mulheres, Transformar Vidas”, promovida pelo The Carter Center, organização fundada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, e voltada para promover a divulgação de serviços e informações sobre questões como direitos e rede de acolhimento.

A iniciativa, que reúne 13 cidades em cinco continentes, tem como foco ampliar o acesso de mulheres a informações sobre serviços públicos essenciais e prevê apoio financeiro de até US$ 50 mil para a execução das ações locais.

Com a adesão, o Recife vai intensificar estratégias de comunicação para garantir que mais mulheres tenham acesso a informações sobre seus direitos, mecanismos de denúncia e oportunidades de inclusão social e produtiva. O enfrentamento à violência de gênero é o eixo prioritário da campanha na capital, que deve mobilizar centros de referência e outros equipamentos da rede municipal de atendimento.

De acordo com a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros, a ação fortalece o alcance dos serviços já existentes. “A iniciativa vai ampliar a capilaridade das informações essenciais, alcançando mulheres que vivem situações de violência ou que podem apoiar outras a romperem o ciclo da violência”, afirmou.

O município conta atualmente com uma rede estruturada de acolhimento, formada por equipes multidisciplinares. Entre os equipamentos, estão o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, que funciona 24 horas, e o Serviço Especializado e Regionalizado Clarice Lispector, no bairro de Areias. A rede também possui unidades descentralizadas em cinco Compaz espalhados pela cidade.

A campanha internacional busca apoiar cidades na criação de estratégias inovadoras de comunicação, envolvendo governo, sociedade civil e iniciativa privada. Ações culturais, mídias tradicionais e plataformas digitais estão entre as ferramentas usadas para aproximar informações de quem mais precisa.

No Brasil, apenas Rio de Janeiro e São Paulo já haviam integrado edições anteriores da campanha. A inclusão do Recife, segundo o Carter Center, reconhece os avanços da cidade no fortalecimento de políticas públicas voltadas para mulheres.

