Prefeitura do Recife realiza aulões do Ondatec para alunos da rede municipal

O Ondatec busca ampliar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante, além de reforçar a preparação dos estudantes para avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Recife (SAERE)

Cerimônia de Encerramento Ondatec (Foto: Gil Menezes)

A Prefeitura do Recife promoveu, neste sábado (27), mais uma edição dos aulões do Ondatec, programa de preparação voltado para estudantes do 9º ano e do programa Travessia da rede municipal. As aulas acontecem quinzenalmente em dez polos distribuídos pela cidade e reúnem cerca de 1.800 alunos ao longo do ano, com foco em Língua Portuguesa e Matemática.

Segundo a gestão municipal, desde 2021 o programa já alcançou aproximadamente 7.300 jovens, dos quais 2.600 conquistaram vagas em instituições como o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s), Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI), além do SESI e SENAI.

Os polos que recebem os aulões gratuitos estão localizados em escolas das regiões da Ilha do Leite, Mangabeira, Madalena, Estância, Caxangá, Boa Viagem, Cordeiro, Ibura e Vasco da Gama.