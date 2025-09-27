° / °
Prefeitura do Recife realiza aulões do Ondatec para alunos da rede municipal

O Ondatec busca ampliar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante, além de reforçar a preparação dos estudantes para avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Recife (SAERE)

Larissa Aguiar

Publicado: 27/09/2025 às 16:49

Cerimônia de Encerramento Ondatec /Foto: Gil Menezes

Cerimônia de Encerramento Ondatec (Foto: Gil Menezes)

A Prefeitura do Recife promoveu, neste sábado (27), mais uma edição dos aulões do Ondatec, programa de preparação voltado para estudantes do 9º ano e do programa Travessia da rede municipal. As aulas acontecem quinzenalmente em dez polos distribuídos pela cidade e reúnem cerca de 1.800 alunos ao longo do ano, com foco em Língua Portuguesa e Matemática.

Segundo a gestão municipal, desde 2021 o programa já alcançou aproximadamente 7.300 jovens, dos quais 2.600 conquistaram vagas em instituições como o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s), Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI), além do SESI e SENAI.

O Ondatec busca ampliar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante, além de reforçar a preparação dos estudantes para avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Recife (SAERE).

Os polos que recebem os aulões gratuitos estão localizados em escolas das regiões da Ilha do Leite, Mangabeira, Madalena, Estância, Caxangá, Boa Viagem, Cordeiro, Ibura e Vasco da Gama.

 

