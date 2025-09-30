Construtora Gabriel Bacelar comemora 50 anos de existência

Gabriel Bacelar fundou a construtora há 50 anos para transformar sonhos em lares (Divulgação/Gleyson Ramos)

Há 50 anos, o engenheiro civil Gabriel Bacelar tinha um objetivo: entregar imóveis que oferecessem um pedaço de felicidade para famílias nordestinas. Assim, nasceu a Construtora Gabriel Bacelar. Atualmente, sob a liderança familiar do fundador e dos diretores Durval e Bruno Bacelar, a construtora chega ao marco de meio século de existência.

A sua equipe multidisciplinar com expertise no setor imobiliário e alto poder de decisão afirma o compromisso da empresa na transformação de sonhos em lares com constante inovação, responsabilidade socioambiental e pontualidade na entrega de empreendimentos residenciais e empresariais.

“Chegar aos 50 anos não é apenas olhar para o passado, mas reafirmar nossa paixão por construir lares e ambientes de trabalho que transformam vidas. É um marco que celebra a qualidade, a inovação e a confiança conquistadas ao longo dessas décadas. Chegamos até aqui com a promessa de continuar surpreendendo em cada detalhe e construindo o futuro com a mesma energia que nos trouxe até aqui", comenta Gabriel Bacelar, presidente da construtora.

Ao todo, a GB conta com mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, mais de 100 empreendimentos realizados e mais de 5 mil unidades entregues, assegurando o seu lugar na lista das 100 maiores construtoras do país, uma das únicas de Pernambuco, segundo o ranking INTEC 2025.

“Nosso compromisso é entregar um estilo de vida, com projetos em localizações privilegiadas, sempre atentos à sofisticação, praticidade e bem-estar. Mais de 5 mil famílias já confiaram em nós, e isso mostra que a nossa relação vai muito além da compra e venda: é uma parceria de confiança”, afirma Durval Bacelar, sócio-diretor da construtora.

Ainda segundo o sócio-diretor, a união da modernidade com sofisticação e localizações estratégicas, são a chave para projetos de alto padrão que oferecem conforto, lazer completo e conveniência. Cada empreendimento é pensado para proporcionar qualidade de vida e valorização patrimonial, seja para quem vai morar ou investir.

Os bairros da capital pernambucana que contam com empreendimentos e residências construídas pela Gabriel Bacelar, como Boa Viagem, Pina, Parnamirim, Casa Forte, Madalena e Rosarinho, têm um pouco da história de meio século de dedicação, compromisso e atenção aos detalhes.

Reconhecimento

A trajetória de excelência da Gabriel Bacelar recebeu diversos reconhecimentos no mercado. O Grande Prêmio Orgulho de Pernambuco 2018 na categoria Construção Civil e a vitória em três categorias do Troféu Ademi-PE 2023, conferido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, são reflexos de uma empresa que busca sempre ser moderna, relevante e oferecer soluções diferenciadas para a vida das pessoas.



A recente remodelação da marca para uma identidade mais contemporânea e o pioneirismo na construção do Recife Medcenter, um complexo de saúde de alto padrão integrado ao Shopping Recife, demonstram a atenção às tendências do mercado e o interesse em manter a inovação no DNA da empresa.

"Os próximos 50 anos já começaram. Seguiremos com a mesma paixão de sempre, construindo lares, memórias e cidades. Queremos continuar surpreendendo positivamente em cada detalhe, criando projetos que definem tendências e mantendo a inovação como marca registrada. O nosso futuro é ser referência não apenas em imóveis, mas em experiências de vida", finaliza Gabriel Bacelar.

Hoje, a Construtora Gabriel Bacelar tornou-se parte da história urbana de Pernambuco, deixando sua marca no concreto e no coração de cada pessoa que encontrou um lar em seus empreendimentos.