Enem 2025: veja estratégias para fazer uma boa prova

Apesar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exigir um conhecimento de assuntos que foram abordados ao longo da formação dos estudantes, a resolução da prova também necessita de estratégias que facilitem o desempenho de quem irá realizá-la. O principal ponto em que os estudantes devem ter cuidado é no controle de tempo ao responder cada questão, pois isso pode impactar no desempenho final do aluno.

No primeiro dia do exame, marcado para o dia 9 de novembro, os estudantes terão uma média de cinco minutos por cada questão, sem contar com o tempo necessário para o desenvolvimento da redação. Já no segundo dia do exame, agendado para 16 de novembro, os estudantes terão uma média de 3,3 minutos por questão.

Diante deste cuidado com o tempo, o Diario de Pernambuco conversou com o professor de Biologia do Colégio GGE, Juan Tavares, e a professora de Língua Portuguesa da Escola de Referência de Ensino Médio (Erem) Martins Júnior, Bárbara Rocha, para saber quais são as melhores estratégias para a realização do Enem. Apesar dessa média para responder cada questão do Enem, ambos afirmam que o tempo ideal para resolução das questões é relativo entre os estudantes.

Além disso, uma dica importante para resolução das questões, segundo os professores, é começar a leitura pelos enunciados e não pelos textos.

“Uma dica importante para a resolução das provas, independente das áreas, é iniciar sempre a leitura pelo enunciado e não pelos textos das questões. Isso facilitará o aluno a encontrar a alternativa correta, sem perder muito tempo”, afirma Bárbara Rocha.

Para se acostumar com o tempo das questões, resolver provas anteriores faz com que os estudantes se adaptem melhor ao Enem.

“É importante que os alunos usem provas de edições anteriores, se atentando ao tempo gasto em cada questão. Isso é a principal forma de se habituar com o estilo da prova”, orienta Juan Tavares.

Para que os estudantes consigam identificar as respostas corretas, uma dica essencial é identificar as respostas corretas pelo método de eliminação. Outra recomendação dos professores é o estudante faça uma parada no ritmo de respostas, descanse a mente por um tempo, para então retornar para a resolução.



Com relação ao primeiro dia, em que são abordadas as áreas de Linguagens, Códigos e Ciências Humanas, além da redação, a professora Bárbara Rocha orienta que a melhor forma de iniciar as questões objetivas é pela área de línguas estrangeiras.

“Não tem ordem ideal, porém eu recomendo é que o estudante inicie pelas questões de língua estrangeira, pois tem um quantitativo menor e o estudante terá pouca dificuldade, levando em consideração que escolheu a língua que irá responder", afirma.



Apesar disso, Bárbara Rocha admite que a grande maioria dos estudantes começa a fazer a prova do Enem pela redação.

“Diante disso, a melhor dica é ler os textos motivadores para entender qual é o tema da redação e fazer um esboço das ideias que você irá abordar. Depois, o ideal é fazer algumas questões objetivas para então terminar a redação”, orienta.

É importante que o estudante deixe um tempo livre no final da prova para transcrever o texto para a Folha de Redação e marcar o gabarito, evitando qualquer tipo de rasura ou erro.



Já no segundo dia da prova, que aborda as áreas de Matemática e Ciências da Natureza, o professor Juan Tavares orienta que os estudantes iniciem a prova pelos assuntos em que eles se sentem mais à vontade e tenham mais afinidade.

“É interessante também que consigam identificar quais questões irão requerer menos tempo e respondê-las logo, deixando as mais trabalhosas para o final da prova”, afirma.

“Na hora de fazer a prova, é importante que o estudante mantenha-se calmo e não olhe como um inimigo seu. A pessoa que for fazer o Enem deve olhar para a prova e lembrar que ele estudou, se preparou e que será capaz de tirar uma boa nota”, finaliza Juan Tavares.