"Castigo" em casa

Mãe é condenada a 41 anos de prisão por torturar e matar filho de 1 ano em Paulista

A mulher  torturou a criança como forma de aplicar castigo, entre fevereiro de 2023, provocando a morte. Sessão do Tribunal do Júri aconteceu na quinta (25)

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/09/2025 às 13:58

Martelo da Justiça garantiu direito a uma vítima de acidente/Foto: Arquivo

Uma mulher foi condenada pela Justiça pernambucana por torturar e matar o próprio filho, de 1 ano.

Em júri popular no Fórum de Paulista, na quinta (25), Nayara Uedna Costa da Silva pegou 41 anos e quatro meses de reclusão.

Inicialmente, a pena será cumprida em regime fechado. O juiz Thiago Cintra, da 1º Vara Criminal de Paulista, presidiu a sessão de julgamento.

A defesa ainda pode recorrer da decisão ao segundo grau do TJPE.

Nayara Uedna não terá direito de recorrer em liberdade e permanecerá presa preventivamente, conforme o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

 Denúncia

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a mãe torturou a criança de 1 anos e 5 meses, para “aplicar castigo” , entre janeiro e fevereiro de 2023, na casa da família, em Paratibe.

A tortura provocou o homicídio qualificado da criança, no dia 26 de fevereiro.

Ainda segundo os autos do processo, ela o espancou, causando traumatismo cranioencefálico grave. A perícia no corpo da criança constatou as agressões.

Penas

Nayara Uedna foi condenada à pena de 36 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante tortura.

Também foi condenada a 5 anos e quatro meses de reclusão pelo crime de tortura.

