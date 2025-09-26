Mãe é condenada a 41 anos de prisão por torturar e matar filho de 1 ano em Paulista
A mulher torturou a criança como forma de aplicar castigo, entre fevereiro de 2023, provocando a morte. Sessão do Tribunal do Júri aconteceu na quinta (25)
Publicado: 26/09/2025 às 13:58
Martelo da Justiça garantiu direito a uma vítima de acidente (Foto: Arquivo)
Uma mulher foi condenada pela Justiça pernambucana por torturar e matar o próprio filho, de 1 ano.
Em júri popular no Fórum de Paulista, na quinta (25), Nayara Uedna Costa da Silva pegou 41 anos e quatro meses de reclusão.
Inicialmente, a pena será cumprida em regime fechado. O juiz Thiago Cintra, da 1º Vara Criminal de Paulista, presidiu a sessão de julgamento.
A defesa ainda pode recorrer da decisão ao segundo grau do TJPE.
Nayara Uedna não terá direito de recorrer em liberdade e permanecerá presa preventivamente, conforme o Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Denúncia
Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a mãe torturou a criança de 1 anos e 5 meses, para “aplicar castigo” , entre janeiro e fevereiro de 2023, na casa da família, em Paratibe.
A tortura provocou o homicídio qualificado da criança, no dia 26 de fevereiro.
Ainda segundo os autos do processo, ela o espancou, causando traumatismo cranioencefálico grave. A perícia no corpo da criança constatou as agressões.
Penas
Nayara Uedna foi condenada à pena de 36 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante tortura.
Também foi condenada a 5 anos e quatro meses de reclusão pelo crime de tortura.