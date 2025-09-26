Obra de passarela: interdição de trecho da BR-232 provoca mudança de linhas de ônibus e desvios de tráfego

O serviço começa às 23h30 do sábado (27) e segue até as 3h da segunda-feira (29), um trecho de 1 km, no sentido Interior-Recife, no bairro do Curado, terá o tráfego bloqueado

Passarela sendo içada na primeira parte da operação na BR-232 (DIVULGAÇÃO/DER-PE)

Parte da BR-232 será interditada para a segunda e última etapa de içamento de peças da ciclovia e da passarela em implantação sobre a rodovia.

A interdição começa às 23h30 do sábado (27) e segue até as 3h da segunda-feira (29), um trecho de 1 km, no sentido Interior-Recife, no bairro do Curado,l na Zona Oeste do Recife.



Por causa dos trabalhos, haverá mudanças em roteiros de ônibus que trafegam pela região.



Linhas afetadas:

•320 - CURADO I / TI SANTA LUZIA, no sentido Curado/Santa Luzia;

•341 - CURADO I, no sentido Curado/Santa Luzia;

•352 - CURADO II (BACURAU), no sentido subúrbio/cidade.

Percurso do desvio: ..., Av. Gov. Agamenon Magalhães, pista local da BR-232, Rua Prof. Erom Gomes Lemos, giro a esquerda no retorno provisório, giro a direita na Rua Dr. George Wiliam Butler, Av. Pref. Antônio Pereira, Rua Projetada, BR-408, alça de retorno da BR-408, BR-408, alça de acesso a BR-232, BR-232, ....

•303 - CAXANGÁ/CURADO II (BR-232), no sentido Curado/Caxangá.

Percurso do desvio: ..., BR-408, alça de acesso a BR-232, BR-232, BR-101, ....

Opções de Parada:

PED nº 070178, localizado na BR-408;

PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.

•342 - CURADOS (OPCIONAL), no sentido subúrbio/cidade;

•219 - TI TIP / TI JABOATÃO (SANCHO) – Via Rua George Willam Butller Fábricas sent. Jab/TIP, no sentido TIP/Sancho.

Percurso do desvio: ..., Rua Leonardo da Vinci, BR-232, retorno, BR-232....

Opções de Parada:

PED nº 070068, localizado na Rua Leonardo da Vinci, em frente a UPA do Curado;

PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.

•302 - CAXANGÁ/TI TIP, no sentido TIP/Caxangá

Percurso do desvio: ..., Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno, BR-232, Rua Onze de Agosto, ....

Opções de Parada:

PED nº 070057, localizado na BR-232, lado oposto ao Atacado dos Presentes;

PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.

•370 - TI TIP / TI AEROPORTO, no sentido Aeroporto/TIP

Percurso do desvio: ..., Av. Gov. Agamenon Magalhães, pista local da BR-232, Rua Prof. Erom Gomes Lemos, giro a esquerda no retorno provisório, giro a direita na Rua Dr. George Wiliam Butler, Av. Pref. Antônio Pereira, TI TIP.

Opções de Parada:

PED nº 070044, localizado na pista local da BR-232, lado oposto a Fábrica da Rayovac;

PED nº 070120, localizado na Rua Dr. George William Butler, em frente a Kibon;

PED nº 070124, localizado na Rua Dr. George William Butler, em frente a Transportadora Guanabara.

•362 - CURADO IV (BACURAU), no sentido subúrbio/cidade

•219 - TI TIP / TI JABOATÃO (SANCHO) – via Rua George Willam Butller Fábricas sent. TIP/Jab, no sentido TIP/Sancho

Percurso do desvio: ..., Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno, BR-232, ....

Opções de Parada:

PED nº 070057, localizado na BR-232, lado oposto ao Atacado dos Presentes;

PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.

•347 - TI TIP / JOANA BEZERRA, no sentido subúrbio/cidade

Percurso do desvio: ..., Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno, BR-232, ....

Opções de Parada:

PED nº 070057, localizado na BR-232, lado oposto ao Atacado dos Presentes;

PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.

•346 - TI TIP (CONDE BOA VISTA), no sentido subúrbio/cidade.

Percurso do desvio: ..., BR-408, BR-232, ....

Opções de Parada:

PED nº 070178, localizado na BR-408;

PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.

Triplicação



O trabalho na BR-232, segundo o governo de Pernambuco, faz parte das obras de triplicação da rodovia, no trecho entre o km 4,70 (entroncamento com a BR-101) e o km 11,50 (entroncamento com a BR-408).



Estrutura



A ciclovia é uma Obra de Arte Especial (OAE) composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e uma superestrutura metálica de 265 m.

O içamento será realizado sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia (sentido Interior–Recife). Trata-se de uma operação crítica e complexa, que exigirá interdição temporária e reconfiguração do tráfego.

Interdição e desvios:

Interdição total do sentido Interior–Recife (aprox. 1 km);

Fluxo redirecionado para o sentido contrário (Recife–Interior), com mão dupla temporária:

1 faixa Interior–Recife.

1 faixa Recife–Interior.

As mudanças poderão sofrer ajustes conforme a demanda de tráfego no período. A operação será coordenada pelo DER-PE, com apoio das equipes de Fiscalização do Departamento, de forma integral, para orientar e ordenar o fluxo de veículos, garantindo mais segurança e fluidez.

Segundo o DER-PE, será possível fazer o ser viço apenas no domingo. É que duas das peçasserão içadas sobre a linha férrea.

O trabalho foi autorizado após um acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que administra o Metrô do Recife.

Detalhes da operação:

Içamento de 4 módulos metálicos (35m, 30m, 30m e 25m), totalizando 120m de estruturas;

Operação com guindastes de grande porte e logística controlada para garantir celeridade e segurança.