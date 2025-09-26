Campanha para vacinar cães e gatos contra raiva começa nesta sexta (26) no Recife

A campanha contra a raiva continua nos quatro finais de semana seguintes, em regiões mais afastadas do Centro. O ponto alto será o "Dia D", em 1° de novembro.

Animais devem ser vacinados contra a raiva no Recife (Divulgação)

Começa nesta sexta (26), no Recife, a campanha para vacinar cães e gatos contra a raiva.

Segundo a prefeitura, o lançamento da ação aconteceu na Praça do Hipódromo, na Zona Norte, onde foram montados dois postos. Os tutores podem levar os animais sem precisar de agendamento.

A campanha continua nos quatro finais de semana seguintes, em regiões mais afastadas do Centro.

O ponto alto da campanha será o “Dia D”, em 1° de novembro. Nesta data, haverá vacinação em 295 postos espalhados pelos oito Distritos Sanitários da capital pernambucana.

Como funciona

Nesta sexta, as ações acontecem das 9h às 12h, com quatro agentes de saúde ambiental e controle de endemias atuando em cada posto, além de médicos veterinários.

Já nos finais de semana de outubro, período da pré-campanha de 30 dias que antecedem o Dia D, o horário de funcionamento será das 8h às 16h, com seis postos abertos por dia e um efetivo de 60 profissionais envolvidos na vacinação, por fim de semana. Além disso, haverá dois médicos veterinários de plantão responsáveis pela inspeção dos postos volantes. A lista completa pode ser conferida aqui:https://bit.ly/antirrabica2025.

Alvos

Devem se vacinar todos os cães e gatos a partir dos três meses de idade. Ao comparecer a um ponto para aplicação das doses, é imprescindível que os tutores apresentem a carteira de vacinação de seus animais, com o registro e o lote do imunizante utilizado.

Quem não possuir o documento receberá um novo no momento do atendimento. Vale ressaltar que os bichinhos já vacinados este ano não precisam receber outra dose, pois a validade é de 12 meses.

O que é raiva

A raiva é uma zoonose de alta letalidade, que acomete tanto os animais (cães e gatos) quanto os seres humanos.

A vacinação antirrábica animal é a única forma eficaz de prevenção da doença. A campanha é coordenada pelo Ministério da Saúde (MS), por meio dos estados, e toda a sua operacionalização é de responsabilidade dos municípios.

No Recife, a meta anual é vacinar pelo menos 80% da população canina e felina do município, atualmente estimada em aproximadamente 200 mil animais.

A raiva é uma doença grave que afeta o sistema nervoso central e é potencialmente fatal, tanto para animais quanto para seres humanos.

Ela pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente através de mordidas, lambidas ou arranhões. Animais com raiva podem apresentar sintomas como agressividade, tristeza, salivação excessiva, dificuldade para engolir, latido rouco e paralisia das patas traseiras.

A vacinação antirrábica é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como parte do esforço para quebrar o ciclo de transmissão da doença entre animais e seres humanos. Em caso de contato com a saliva infectada, seja por mordedura, arranhadura ou até lambedura de animais domésticos ou selvagens, é essencial buscar atendimento imediato.

Serviços

Para aqueles que não puderem participar desta ação nos finais de semana, a Secretaria de Saúde do Recife mantém um local permanente de vacinação. Por meio do Conecta Recife (app ou site), é possível fazer o agendamento para o Centro de Vigilância Ambiental do Recife (Avenida Antônio da Costa Azevedo, 1135 - Peixinhos).