Rua do Bom Jesus terá fachadas revitalizadas a partir de outubro

Rua do Bom jesus (Foto: Marcos Pastich/Prefeitura do Recife )

A Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, terá 16 imóveis revitalizados a partir de 1º de outubro. A ação integra o projeto “Cores no Centro”, realizado pela Prefeitura do Recife.

O trabalho prevê lavagem e pequenos reparos nas fachadas, seguidos de pintura, com conclusão prevista para 15 de fevereiro de 2026, antes do Carnaval. De acordo com a gestão, a escolha dos imóveis considerou autorização dos proprietários, licenciamento municipal e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Apenas construções em bom ou regular estado de conservação puderam ser incluídas.

Cerca de 18 moradores da Comunidade do Pilar receberam capacitação da empresa de tintas e atuarão como auxiliares na execução dos serviços.

O projeto também está vinculado à concessão de benefícios fiscais por meio da Lei do Recentro e prevê a possibilidade de adoção da via por parceiros privados, para garantir a manutenção do espaço.