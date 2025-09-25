Mercado de São José deve ter obra finalizada até 2027, diz Prefeitura do Recife 

Segundo a administração do Recife, a atual etapa da obra, que está sendo feita na parte de artesanato do mercado, deve ser finalizada em 2026. A segunda fase, será executada no setor de comércio de alimentos.

150 anos do mercado de São José (Melissa Fernandes)

A reforma completa do Mercado de São José, na área central do Recife, deve ser concluída em 2027, segundo o Prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A declaração foi feita durante a vistoria das obras do próprio mercado, realizada nesta quinta-feira (25), entre a Prefeitura do Recife e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O mercado é um patrimônio da cidade e tem 150 aos de história.

“Essa primeira etapa, que está acontecendo na parte de artesanato, deve terminar no próximo ano. Quando essa primeira etapa for concluída, os permissionários que estão na estrutura temporária retornaram para o mercado para que a outra parte, que está funcionando, passe por obras, que devem durar 12 meses”, explicou João Campos.

Com isso, após a conclusão da primeira etapa, os permissionários que atualmente estão trabalhando no mercado serão transferidos para o anexo provisório, para que as obras de requalificação sejam concluídas.

Conforme a Prefeitura do Recife, atualmente, cerca de 100 comerciantes foram diretamente impactados com as obras na parte de artesanato do mercado. Esses permissionários puderam optar entre permanecer no anexo ou receber um auxílio mensal de R$ 3 mil. Ao todo, segundo a prefeitura, 46 optaram pelo espaço provisório e 54 pelo benefício financeiro.

“Sabemos que o Mercado São José é um patrimônio afetivo e histórico da cidade e estamos fazendo uma requalificação que era um sonho de muito tempo. Essa requalificação traz novos componentes, como a construção do mezanino, para expandir a operação do mercado e, ao mesmo tempo, poder preservar a história do mercado”, ressaltou João Campos.

Ainda segundo o prefeito do Recife, as obras seguem um ritmo de autorizações da área da arqueologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que identificou durante as obras um antigo cemitério no terreno do equipamento público.

Conforme as pesquisadoras da UFRPE, os trabalhos arqueológicos têm o prazo previsto para encerrar em novembro deste ano. Elas afirmam ainda que os estudos estão sendo feitos em conjunto com as reformas do mercado, sem impactar em nada no andamento das obras.

João Campos ainda reforçou que a estrutura temporária se tornará uma conexão entre o Cais de Santa Rita e a área do mercado São José. De acordo com o presidente do Iphan, Leandro Grass, os investimentos nas obras do Mercado de São José chegam a quase R$20 milhões.

“A partir dessa pesquisa arqueológica que está sendo desenvolvida no Mercado, teremos um conjunto de elementos que vão fortalecer a história do Recife, vão fortalecer a memória do Recife, especialmente dos escravizados, das comunidades vulneráveis e das pessoas que trabalharam para erguer a cidade", ressaltou Leandro Grass.