"A natureza precisa de nós e nós precisamos dela", diz jovem que comanda cooperativa de reciclagem

Nesta quinta (25), a Cooperativa Reciclando Vidas, no Centro do Recife, recebeu a primeira Central de Triagem com equipamentos especializados para o trabalho de coleta seletiva do Recife e do Nordeste

Mateus Emílio é vice-presidente da cooperativa (Rafael Vieira/DP)

A Cooperativa Reciclando Vidas, em São José, Centro do Recife, ganhou a primeira Central de Triagem com equipamentos especializados para o trabalho de coleta seletiva do Recife e do Nordeste.

Realizada nesta quinta (25), a inauguração representa realização de um sonho para pessoas que dedicam a vida à coleta seletiva e reciclagem.

Mateus Emílio Silva Santos, de 21 anos, é o vice-presidente da Reciclando Vidas.

Em 2021, aos 17 anos, ele viu o trabalho na cooperativa como uma oportunidade, e decidiu seguir o pai, Esmeraldo Emílio, o primeiro da família a entrar na organização.

“Quem começou foi o meu pai. Eu não sabia nada sobre reciclagem, entrei de curioso. Estava na pandemia (Covid-19), vi como uma oportunidade. Da oportunidade, estou aqui até hoje”, declarou.

Com o pai, Mateus hoje gerencia as ações da cooperativa. Ele relembra as dificuldades no início.

“Meu pai trabalhava sozinho com a antiga dona, mas ela estava sabotando a gente. Quando era o dia de pagar, não pagava o valor justo.Quando descobrimos, ela deixou a cooperativa, mas já endividada. A gente teve que começar tudo do início novamente”.

Esmeraldo, pai de Mateus e atual presidente da Reciclando Vidas, relata que o filho pensou em desistir diante das dificuldades.

“Na época, Mateus e a mãe dele queriam desistir. Eu disse: ‘Não, vamos lutar, a gente vai vencer’. Tudo foi devagarzinho, mas foi melhorando nossas vidas, a minha, da minha família, dos colaboradores que trabalham comigo”.

Apesar dos problemas, a persistência de Mateus foi fundamental para que a organização da cooperativa, conta Esmeraldo, que também projeta que a Reciclando Vidas seja assumida integralmente pelo filho.

“Mateus é meu braço-direito. Sem ele aqui comigo, eu não tinha conseguido. Ele é o cabeça de tudo, muito inteligente. Minha idade está avançando, e eu estou pensando em ele assumir tudo”, afirma.

Conquista

Atualmente, a Cooperativa Reciclando Vidas comercializa 37 toneladas de recicláveis por mês, com uma capacidade de 1.200 toneladas ao ano. Com a nova configuração da Central de Triagem, a expectativa é de alcançar 2.400 toneladas de materiais comercializados, dobrando a quantidade.

Na manhã desta quinta (25), a emoção tomou conta de Mateus ao ver a Cooperativa que mudou sua vida recebendo um investimento importante e espaço para crescer.

“A palavra que eu falo hoje é gratidão. A Deus e aos parceiros, porque sem eles nada disso teria acontecido Nossa equipe de trabalho é muito forçada. A gente tem um belo sonho pela frente, de conquistar nossas coisas. O sonho da gente é ter um caminhão para gente fazer a coleta da gente, ver o material mais separado e isso nos motiva a batalhar e correr atrás”, disse durante e inauguração do novo espaço”.

A conquista da Reciclando Vidas concretizada nesta quinta (25) só potencializa o trabalho, cuja expectativa é de crescimento, destacou Mateus.

“A expectativa para o futuro é essa: é crescer cada dia a mais, a gente tá evoluindo, para um mundo mais sustentável. Estamos ajudando a natureza, ela precisa da gente e nós precisamos dela para sobreviver”, disse Mateus durante a entrega da placa de inauguração.

Esmeraldo compartilhou do mesmo sentimento do filho. “A tendência é a gente aumentar mais ainda. Meu pensamento é contratar mais pessoas para trabalhar, para ajudar mais famílias. Hoje essa entrega aqui, tem o significado da perspectiva de crescimento”.

Parceria Social Ambipar

A Central de Triagem entregue para a Cooperativa Reciclando Vidas é a primeira do Recife e do Nordeste no modelo "Parceria Social Ambipar". A iniciativa é da Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), em parceria com a Ambipar.

Segundo a Prefeitura, a Cooperativa já vinha sendo acompanhada para receber o projeto,q que, de acordo com a gestão, é estruturante para a política de coleta seletiva do município, com foco na economia circular, inclusão social e gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos.

"O que vemos aqui hoje é uma conquista. Chegamos num ponto em que nenhuma cooperativa do Recife tinha uma estrutura tão legal como essa. Fico feliz de saber que, agora, outras também terão a oportunidade de garantir esse conjunto de intervenções, porque nossa gestão tem feito um esforço grande para isso", destacou o Prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve presente na inauguração do espaço.

A diretora de Operações da Ambipar, Juliana Navea, também destacou a importância da parceria entre a empresa e a gestão municipal na concretização do Centro de Triagem.

“Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, em que ninguém faz nada sozinho, nem a Ambipar e nem a Prefeitura, é assim que alcançamos uma grande entrega, e conseguimos concluir esse projeto. Estamos falando aqui da nova geração de profissionais da reciclagem do nosso país, que agora tem condição de produzir pelo menos 2 mil toneladas por ano e aumentar em mais de 300% a sua receita".

A diretora de Operações da Ambipar, Juliana Navea, também destacou a importância da parceria entre a empresa e a gestão municipal na concretização do Centro de Triagem: "virou um case para nós. Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, em que ninguém faz nada sozinho, nem a Ambipar e nem a Prefeitura, é assim que alcançamos uma grande entrega, e conseguimos concluir esse projeto graças ao time técnico do Recife, que foram fantásticos conosco. Estamos falando aqui da nova geração de profissionais da reciclagem do nosso país, que agora tem condição, nessa estrutura, de produzir pelo menos 2 mil toneladas por ano e aumentar em mais de 300% a sua receita".