BR-232 sofrerá nova interdição para implantação da passarela e ciclovia no Curado, zona oeste do Recife

Das 23h30 deste sábado (27) às 3h da segunda (29), trecho 1 km da BR-232 terá tráfego bloqueado no sentido Interior-Recife

Passarela sendo içada na primeira parte da operação na BR-232 (DIVULGAÇÃO/DER-PE)

A BR-232 voltará a ser interditada para a segunda e última etapa de içamento da ciclovia e da passarela em implantação sobre a rodovia. A partir das 23h30 do sábado (27) até as 3h da madrugada da segunda-feira (29), um trecho de 1 km, no sentido Interior-Recife, no bairro do Curado, terá o tráfego bloqueado.

O anúncio foi feito pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), na manhã desta quinta-feira (25).

A ação, segundo o executivo estadual, faz parte das obras de triplicação da BR-232, no trecho entre o km 4,70 (entroncamento com a BR-101) e o km 11,50 (entroncamento com a BR-408).

Estrutura

A ciclovia é uma Obra de Arte Especial (OAE) composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e uma superestrutura metálica de 265 m.

O içamento será realizado sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia (sentido Interior–Recife). Trata-se de uma operação crítica e complexa, que exigirá interdição temporária e reconfiguração do tráfego.

Interdição e desvios:

Interdição total do sentido Interior–Recife (aprox. 1 km);

Fluxo redirecionado para o sentido contrário (Recife–Interior), com mão dupla temporária:

1 faixa Interior–Recife.

1 faixa Recife–Interior.

As mudanças poderão sofrer ajustes conforme a demanda de tráfego no período. A operação será coordenada pelo DER-PE, com apoio das equipes de Fiscalização do Departamento, de forma integral, para orientar e ordenar o fluxo de veículos, garantindo mais segurança e fluidez.

Detalhes da operação:

Içamento de 4 módulos metálicos (35m, 30m, 30m e 25m), totalizando 120m de estruturas;

Operação com guindastes de grande porte e logística controlada para garantir celeridade e segurança.