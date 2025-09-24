Prefeitura do Recife e TJPE promovem casamento coletivo gratuito

Para participar, os casais devem apresentar RG e CPF de ambos, comprovante de residência de um dos noivos e certidão de nascimento ou de casamento (emitida em até 90 dias)

Casamento coletivo foi realizado no Geraldão, no Recife (Marina Torres/ DP)

Casais que sonham em oficializar a união têm até o dia 10 de outubro para se inscrever no casamento coletivo gratuito promovido pela Prefeitura do Recife, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A cerimônia, que reunirá 100 casais, acontecerá no dia 23 de outubro de 2025, em local ainda a ser definido.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife (SDHJ) e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Recife (Cejusc Recife). As inscrições estão sendo realizadas no Fórum Joana Bezerra, 5º andar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Do total de vagas, 20 serão reservadas para pessoas idosas, em alusão ao mês dedicado a esse público.

“Além de celebrar o amor, esse casamento coletivo reafirma o compromisso da Prefeitura com a inclusão e a cidadania. O acesso ao casamento civil garante que todos os casais tenham seus direitos reconhecidos e protegidos, fortalecendo a família e a igualdade perante a lei”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho.

Para participar, os casais devem apresentar RG e CPF de ambos, comprovante de residência de um dos noivos e certidão de nascimento ou de casamento (emitida em até 90 dias). É necessário que pelo menos um dos parceiros resida no Recife.

Mais do que um momento de celebração, o casamento civil garante segurança jurídica e assegura direitos como herança, pensão, inclusão em benefícios previdenciários e acesso a serviços públicos e privados. A certidão oficializa a união perante a lei e fortalece a proteção patrimonial e familiar.

A ação dá continuidade ao trabalho de incentivo à cidadania realizado pela Prefeitura e pelo TJPE. Em junho deste ano, uma cerimônia de reconhecimento de união estável foi realizada no Compaz Paulo Freire, no Ibura, onde 57 casais formalizaram suas relações. Entre eles, estavam 17 formados por pessoas idosas e seis casais homoafetivos.

Mais informações sobre o casamento coletivo podem ser obtidas pelo telefone (81) 3181-0541