Prédio da Neoenergia será nova sede da Secretaria de Educação

O prédio passará por estudos técnicos de arquitetura e engenharia antes da implantação definitiva da nova estrutura

Sede da Neoenergia (Divulgação)

A nova sede administrativa da Secretaria de Educação de Pernambuco funcionará no imóvel onde atualmente está a sede da Neoenergia, no bairro da Soledade, no Recife.

O decreto que autoriza a desapropriação do prédio foi publicado nesta quarta-feira (24) no Diário Oficial do Estado e marca o início de um processo de reestruturação da gestão educacional.

De acordo com o governo estadual, a mudança tem como objetivo "centralizar setores estratégicos da pasta em um único espaço, oferecendo melhores condições de trabalho para servidores. O prédio passará por estudos técnicos de arquitetura e engenharia antes da implantação definitiva da nova estrutura".

A Neoenergia Pernambuco esclareceu, por meio de nota, que a aquisição do edifício-sede pelo Governo do Estado foi resultado de uma discussão prévia e de interesse comum entre as duas partes. A empresa informou ainda que cederá as instalações no prazo de até 90 dias. Como parte de uma estratégia de descentralização da infraestrutura administrativa e operacional, a companhia redistribuiu seu quadro de pessoal para outras unidades e considerou o espaço da Soledade maior do que a necessidade atual.

Os colaboradores serão realocados provisoriamente até a conclusão da construção da nova sede da Neoenergia, que ficará localizada no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, em área onde já funciona uma base operacional da distribuidora.

Ainda não há previsão oficial para a conclusão das obras de adaptação do prédio que receberá a Secretaria de Educação.

