Prédio da Neoenergia integra lista de Imóveis Especiais de Preservação no Recife

Localizado na Soledade, na área central do Recife, prédio da concessionária foi desapropriado, nesta quarta (24), pelo governo do estado e deve virar sede da Secretaria de Educação

Sede da Neoenergia (Divulgação)

Desapropriado nesta quarta (24) pelo governo de Pernambuco, o prédio da Neoenergia Pernambuco, na Soledade, na área central do recife, é classificado como um dos Imóveis Especiais de Preservação (IEP), segundo a Lei nº 16.284/97.



O decreto foi publicado no Diário oficial do executivo Estadual e diz que o prédio da antiga Companhia de Eletricidade de Pernambuco (Celpe), na Rua João de Barros, fica desapropriado.

Na noite de terça (23), durante o evento que selou a renovação do contrato de concessão dos serviços de distribuição de energia no estão, em Brasília, a governadora Raquel Lyra (PSD) disse que a ideia e transformar a edificação na nova Secretaria Estadual de Educação.

Com isso, a Neoenergia passará, a princípio, a funcionar em um centro comercial, até a construção de uma nova central no Bongi, na Zona Oeste da cidade.

Lei

A lei que inclui o prédio da Celpe define os Imóveis Especiais de Preservação (IEP), “para efeito da proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município do Recife”.

O artigo 2º diz que os IEPs “são exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do Município e da comunidade, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal”.



No artigo 6º, fica assegurado aos IEP o potencial construtivo do terreno do Imóvel preservado.

“Caberá ao proprietário do IEP a manutenção das características originais do imóvel, mediante a execução, às suas expensas, de intervenções que visem à preservação dos elementos que determinam a importância do imóvel para o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município”.

Art. 8ºPara efeito da preservação do IEP, considera-se:

I - conservação - a intervenção de natureza preventiva, que consiste na manutenção do bem cultural preservado;

II - recuperação (ou reparação) - a intervenção de natureza corretiva, que consiste na substituição, modificação ou eliminação de elementos estranhos ou incompatíveis com a unidade arquitetônica do conjunto ou do edifício isoladamente considerado;

III - restauração - a intervenção, também de natureza corretiva, que consiste na reconstituição das características originais do imóvel no tocante a fachadas e coberta, mediante recuperação das estruturas afetadas e dos elementos destruídos, danificados ou descaracterizados ou, ainda, de expurgo de elementos estranhos.

Art. 9ºNão será permitida nos IEP qualquer intervenção que implique em:

I - demolição;

II - descaracterização dos seus elementos originais;

III - alteração da volumetria e da feição da edificação original.

Parágrafo Único. Os anexos da edificação original, assim consideradas as construções acrescidas ao imóvel preservado, poderão ser demolidos, mediante autorização do órgão municipal competente, para viabilizar novas construções no terreno do IEP.



Características

Durante décadas, o ‘Prédio da Celpe’ foi uma referência para o recifense que se locomovia pelos bairros da Soledade e Boa Vista. Ele foi concluído em 1972 e projetado por Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves, dois expoentes da arquitetura moderna pernambucana.

O prédio, inclusive, é apontado como uma obra de referência no uso do concreto como forma de expressão dos edifícios, com seus quebra sóis verticais e horizontais.

O projeto paisagístico é assinado por Roberto Burle Max, integrando o jardim à entrada da edificação, com os espelhos de água até a escada de concreto protegido por uma coberta em balanço.

Com recuos bastante acentuados, liberando espaço para o belo jardim projetado por Burle Marx, o edifício com lâmina levemente curva, paralela à rua, é um dos marcos da arquitetura moderna em Pernambuco. A fachada que dá acesso público ao edifício, voltada para a Avenida João de Barros, é definida por uma grelha formada pelas colunas e vigas em concreto aparente além dos brises, também em concreto. Estes elementos atuam como proteção a forte incidência solar na fachada. As fachadas laterais revestidas em pastilha são arrematadas pela coluna em concreto aparente, que se prolonga pela cobertura formando uma elegante moldura ao edifício.

Quem foi Burle Marx

Roberto Burle Marx nasceu em São Paulo, em4 de agostode1909. Ele morreu no Rio de Janeiro, em4 de junhode1994.

Ele atuou como artista plástico, paisagista e pintor.

É considerado o responsável por ter introduzido o paisagismo modernista no Brasil.

Também foi um dos primeiros paisagistas a utilizar plantas nativas brasileiras em seus projetos.