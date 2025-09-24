Mais de 3,7 mil pessoas aguardam transplante em PE; campanha alerta para doação de órgãos

A campanha Setembro Verde reforça a importância do gesto de doação de órgãos. Atualmente, 3.752 pernambucanos aguardam na fila de transplantes

Transplante (Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil) ()

Mais de 3.750 pessoas aguardam na fila de transplante no Estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Muitos dos pacientes que esperam um órgão estão a apenas um “sim” de ter uma segunda chance de viver.

Diante dessa realidade, a campanha Setembro Verde reforça, ano após ano, a importância da doação de órgãos.

Na atual fila, 2.022 pernambucanos aguardam um rim, e 1.536 esperam por um transplante de córnea, de acordo com a SES-PE.

Um dos principais desafios para os transplantes de órgãos é a negativa familiar. Segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), a recusa em Pernambuco entre janeiro e junho de 2025 chegou a 49%.

“Quando a gente fala de transplante de múltiplos órgãos, como transplante de rim e de fígado, apesar da redução da negativa familiar, ela ainda é perto de 50%. Metade das famílias ainda não autoriza a doação e a gente sente que a maioria disso é porque as pessoas não conversam sobre isso”, aponta o Coordenador da Central de Transplante, André Bezerra.

O tema precisa estar em pauta sem tabus ou preconceitos entre as pessoas e famílias, que, mesmo num momento de dor, podem ressignificar inúmeras outras histórias que podem ser beneficiadas com os órgãos e tecidos vindos de um mesmo doador.

“A coisa mais importante é que as pessoas têm medo de conversar sobre doação de órgão. Elas olham de forma preconceituosa, não procurando ver a verdade que existe nas coisas, mas existe uma verdade absoluta. A gente tem cinco vezes mais chances de precisar de um órgão do tecido do que se tornar um doador. Muito mais do que números, são famílias com a possibilidade de continuar escrevendo suas histórias. É uma causa muito bonita, porque não é só uma questão de tecnologia, precisa da participação da população. Vai ser no momento mais difícil para algumas famílias, que precisam elevar seu sentimento para próximo, acima de sua dor”, destaca André.

Dados

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), foram realizados 1.276 transplantes em Pernambuco neste ano.

Os índices que lideram são relativos aos transplantes de córnea, com 614 procedimentos, e rim, com 306, seguidos por medula óssea, com 226.



Setembro Verde

Em função do Dia Nacional do Doador de Órgãos, celebrado em 27 de setembro, esta semana é Semana de Incentivo à Doação de Órgãos, que conta com ações de conscientização, conforme explica o Coordenador da Central de Transplante, André Bezerra.

“Essa semana engloba o Dia Nacional do Doador, o dia 27, é a semana em que todos os estados fazem um esforço maior para o envolvimento das pessoas, da sociedade como todo, para com a causa, chamar a atenção, para que as pessoas olhem para essas milhares de pessoas que estão na lista de espera, com qualidade de vida bastante comprometida, muitas delas correndo o risco de morte, caso não venham a receber um órgão”, aponta.