Cinco araras sobreviventes de maus tratos são transferidas para Parque Dois Irmãos

Animais irão conviver com outros iguais da mesma espécia no Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI), na Zona Norte do Recife. As cinco araras-macau são sobreviventes de maus tratos e tráfico de animais silvestres

Os animais estavam há dois anos abrigados no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), no bairro da Guabiraba (Foto: Reprodução/CRPH)

Cinco araras-macau sobreviventes de maus tratos e tráfico de animais silvestres foram transferidas para o Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI), onde vão conviver com outras da mesma espécie. Os animais estavam há dois anos abrigados no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), no bairro da Guabiraba.

Durante o período, os bichos receberam os cuidados para adquirir condições de sobrevivência. Os animais não vão retornar à natureza por estarem mutilados, sem possibilidades de voar.

Das cinco araras, quatro formam dois casais, e uma, de sexo desconhecido, está avulsa. Ainda no Cetras, foram submetidas à coleta de sangue para exames e a genotipagem, que é a retirada de penas para análise do DNA.

Os animais foram entregues pela vice-governadora, Priscila Krause, e pelo diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta Santos, como abertura das atividades da Semana da Fauna 2025.

Reabilitação

O Cetras abriga outros exemplares da espécie Arara-macau ainda em fase de reabilitação. Lá, o animal é acompanhado por veterinários e biólogos, e passa por procedimentos de reabilitação. Também recebem estímulos para obter condições aptas de retornar à natureza.

Estas não possuem nenhum tipo de mutilação, e serão reinseridas ao ambiente natural, após o período de recuperação.

