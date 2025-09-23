° / °
Vida Urbana
NORONHA

Proibição de carros a combustão em Noronha é adiada para 2029

A nova data-limite é três anos depois do que previa a legislação original

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/09/2025 às 16:56

Seguir no Google News Seguir

Além da ilha principal de Fernando de Noronha, o arquipélago é formado por outras 20 ilhas/Foto: Bruna Roveri

Além da ilha principal de Fernando de Noronha, o arquipélago é formado por outras 20 ilhas (Foto: Bruna Roveri)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) decidiu adiar o prazo para a proibição da entrada de veículos a combustão em Fernando de Noronha. A nova data-limite será 10 de agosto de 2029, três anos depois do que previa a legislação original, aprovada em 2020.

A mudança foi votada em 1ª discussão nesta terça-feira (17) e resultou de um substitutivo da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ), que reuniu duas propostas diferentes: uma do deputado Waldemar Borges (PSB), que sugeria 2028, e outra da deputada Débora Almeida (PSDB), que defendia o adiamento até 2030.

Na prática, a alteração responde a pressões locais. A população do arquipélago ainda enfrenta dificuldades para substituir a frota, já que veículos elétricos têm alto custo e oferta limitada. O parecer da CCLJ argumenta que a prorrogação busca conciliar a necessidade de preservação ambiental com a realidade econômica e tecnológica da ilha.

Parlamentares ressaltaram que a decisão não significa retrocesso. l. Para o deputado Waldemar Borges, “a medida garante equilíbrio entre a proteção ambiental e a realidade das condições de transporte e infraestrutura em Noronha, preservando os avanços da legislação sem desconsiderar as dificuldades enfrentadas pelos moradores e trabalhadores do arquipélago”.

“Trata-se de medida relevante para assegurar o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas no arquipélago, tendo em vista que a população ainda enfrenta dificuldades quanto ao funcionamento da economia plena e à falta de disponibilidade de determinados transportes no mercado de automóveis atual, resultando, assim, na impossibilidade de realizar a troca de todos os veículos a combustão por carros elétricos”, concluiu.

A lei que restringe a entrada de veículos a combustão em Noronha foi sancionada em 2020, como parte de um pacote de medidas para reduzir a pegada de carbono da ilha e reforçar sua imagem de destino sustentável. O novo prazo ainda precisa passar por segunda votação no plenário da Alepe antes de seguir para sanção do governo estadual.

Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP