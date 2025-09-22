"Meu sonho se realizou", diz criança que mora a 10 Km da praia e só conheceu o mar aos 8 anos

Crianças que estudam na Escola Municipal Antônio Vieira de Melo, em Jaboatão dos Guararapes, tiveram, nesta segunda (22), uma série de atividades na Praia de Piedade. Algumas viram o mar pela primeira vez, a partir de jum projeto escolar

Crianças conheceram o mar durante projeto desenvolvido por entidade em Jaboatão (Rafael Vieira/DP)

Já imaginou morar em uma cidade localizada no litoral de Pernambuco e nunca ter ido à praia? Parece algo impensável, mas essa era a realidade de algumas crianças da Escola Municipal Antônio Vieira de Melo, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, que tiveram o primeiro contato com a praia por meio do Projeto Verão Escola.

Nesta segunda-feira (22), cinco crianças tiveram a oportunidade de ver o mar pela primeira vez, além de brincar com a areia da Praia de Piedade, local onde acontece o projeto.

“Eu achei bem legal. É muito divertido. Foi a primeira vez, aqui. Gostei muito das brincadeiras, de tudo que teve. Eu adorei, porque eu nunca tinha vindo à praia na minha vida. Agora, meu sonho se realizou”, afirmou a estudante Sarah Valentina, de 8 anos, moradora de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão, distante 10 quilômetros da Praia de Piedade.

Iniciado no dia 8 de setembro, o projeto promove uma série de atividades esportivas guiadas como beach soccer, basquete, vôlei de praia, beach-tennis, além de jogos e brincadeiras.

“Além de ver o mar, que é bem grande e bonito, eu brinquei de basquete, joguei bola e brinquei de pega-congelou. Também fiz castelinho, brinquei de enterrar na areia com meus amigos e foi muito legal”, explicou a estudante Luana Victória, de 8 anos, também moradora do bairro Zumbi do Pacheco e que viu o mar pela primeira vez.

A iniciativa se estenderá até o dia 17 de outubro, de segunda a sexta, em dois turnos, beneficiando 14.400 estudantes, de 7 a 17 anos, da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes e das escolas estaduais localizadas no município.

“Esse projeto é megaimportante, porque promove esse momento de lazer diferente, que muitos não têm oportunidade. Além disso, ele promove a prática esportiva e coloca em ação as práticas ensinadas nas escolas, como recolher o lixo que eles produziram”, ressaltou a supervisora da Escola Municipal Antônio Vieira de Melo, Jaqueline de Souza.

Além de fortalecer a prática esportiva e a socialização dos estudantes com o meio ambiente, a iniciativa incentiva os pais a promover mais momentos de lazer para as crianças.

“Eu falei com minha mãe para ela me trazer novamente à praia. Nós íamos vir semana passada, mas não deu certo. Mas ela disse que iria me trazer na próxima semana e eu vou tomar banho de mar com ela”, disse Luana Victória.

Projeto Verão Escolar

Idealizado pela Associação Bezerrense de Futsal (ABF), o Projeto Verão Escolar promove diversas atividades esportivas em uma área cercada na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em frente ao Hospital de Aeronáutica de Recife, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

A iniciativa, que também conta com o patrocínio da Nubank, além de outros parceiros, beneficia 14.400 alunos de 75 escolas localizadas em Jaboatão, sendo 38 da rede municipal e 37 da rede estadual de ensino médio do estado de Pernambuco.

De acordo com o coordenador do Projeto Verão Escolar, professor Ricardo Menezes, cerca de 2.400 estudantes são beneficiados durante cada semana que o evento acontece.

“Esse é um projeto que as crianças têm contato com vários esportes, além de proporcionar um primeiro contato dessas crianças com a própria praia. Então, a gente fica muito muito feliz, gratificado e emocionado ao ver a reação dessas crianças quando chegam aqui”, destacou.

Ainda segundo Ricardo Menezes, novos projetos como esse foram aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte para o ano de 2026. Outros eventos que devem acontecer em outras cidades do Grande Recife ainda este ano.

“Nós estamos fazendo os novos projetos e aprovamos na Lei de Incentivo para o ano 2026. Então, esperamos que a gente possa contemplar Jaboatão novamente com com o mesmo projeto ou com um projeto mais amplo”, finalizou.