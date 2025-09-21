Mega-Sena: Duas apostas de Pernambuco acertam a Quina; veja os valores

O concurso 2.917 da Mega-Sena, realizado no sábado (20), sorteou as dezenas: 06 – 19 – 38 – 41 – 46 – 57

Duas apostas de Pernambuco acertaram cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena de sábado (20). Não houve vencedores no prêmio principal. Agora, o valor está acumulado em R$ 48 milhões.

Ao todo, houve 48 ganhadores da Quina no país. Em Pernambuco, as apostas foram feitas em Paulista, no Grande Recife, e em Belo Jardim, no Agreste, ambas na modalidade simples.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a primeira, que apostou seis números, vai levar R$ 49.174,73. Já a segunda, que apostou sete números, ganhou R$ 98.349,46.

