Compesa restabelece abastecimento em Batateira após operação contra ligações clandestinas

Operaçaõ da Compesa em Batateira (Foto: Compesa)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) restabeleceu o abastecimento de água no distrito de Batateira, em Belém de Maria, após uma operação de fiscalização realizada nesta sexta-feira (19) com apoio da Secretaria de Defesa Social e da Polícia Militar.

Na ação, foram inspecionados cerca de cinco quilômetros da adutora que atende a comunidade. As equipes eliminaram cinco ligações clandestinas em propriedades particulares, o que permitiu recuperar uma vazão de aproximadamente quatro litros de água por segundo, volume equivalente a 340 mil litros em um único dia, suficiente para abastecer regularmente cerca de 2.300 pessoas.

Além da retirada das irregularidades, a Compesa realizou nas últimas duas semanas ajustes no sistema, incluindo correção de vazamentos e instalação de novos equipamentos. Com essas medidas, a vazão total passou a quase oito litros por segundo, estabilizando o fornecimento para os moradores.

A companhia informou que continuará com fiscalizações permanentes na região, combinando ações contra o furto de água com melhorias operacionais para garantir regularidade no abastecimento.