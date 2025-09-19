Quase 1.700 comprimidos de ecstasy são apreendidos em apartamento no Recife

Na ação, um homem de 28 anos foi preso em flagrante por de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições

Ecstasy, arma e munições foram apreendidos no Recife (Divulgação )

Quase 1.700 comprimidos de ecstasy foram apreendidos em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, na Iputinga, na Zona Oeste do recife.

Na ação, um homem de 28 anos foi preso em flagrante por de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições.

Além do ecstasy, os policiais aprenderam cocaína, armas e munições.

O resultado da operação, realizada na quinta (18), foi divulgado nesta sexta (19).

A ação foi coordenada pelo Delegado João Carlos Oliveira, após investigações que vinham monitorando um grupo suspeito de comercializar drogas sintéticas em bairros centrais do Recife.

Como foi

Durante as ações, os policiais realizaram uma campana e acompanharam o momento em que o suspeito deixou seu prédio em um veículo.

Ele foi abordado na Avenida Caxangá, onde foi encontrado portando uma pistola calibre .380, carregada, além de um carregador extra, totalizando 33 munições.

Na revista ao veículo, os policiais localizaram pequenas porções de cocaína. Em seguida, com a autorização da companheira do investigado, a equipe realizou buscas em seu apartamento.

No local, foi descoberto um compartimento oculto em uma parede, onde estavam armazenados 1.674 comprimidos de ecstasy, cerca de 72 gramas de cocaína, papelotes para embalar drogas, além de uma balança de precisão.

O preso foi autuado em flagrante e conduzido ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), para a realização dos procedimentos legais e depois ficou à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.

Veja o que foi apreendido

1.674 comprimidos de ecstasy;

Aproximadamente 72 gramas de cocaína;

1 pistola Taurus, calibre .380, com dois carregadores;

33 munições calibre .380;

balança de precisão;

telefones celulares;

1 veículo