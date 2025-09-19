Mais 7 obstetras devem entregar carta de demissão ao Imip nesta sexta (19), diz Simepe
Caso se confirme a informação, o número de pedidos de desligamento subiria para 40, segundo o Simepe. Expectativa do sindicato é que o número de pedidos de demissão aumente
Publicado: 19/09/2025 às 14:29
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) (Divulgação)
Mais sete obstetras devem entregar carta de demissão ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) nesta sexta-feira (19), segundo o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe). Com esse quantitativo, o número total de pedidos de desligamento do hospital subirá para 40, conforme dados do Simepe.
Inicialmente, na manhã de quinta-feira (18), o sindicato havia divulgado que o número total de pedidos de demissão era 49, mas corrigiu o quantitativo para 33. O Imip contestou a informação, afirmando que foram recebidas 30 cartas de demissão.
Caso o número de cartas de demissão chegue a 40, o quantitativo irá representar, segundo o Simepe, 61,5% do número de obstetras que trabalham no hospital.
Ainda de acordo com o sindicato, a expectativa é de que sejam entregues mais de 40 cartas de demissão. O Simepe afirma que, até o momento, não foi apresentada nenhuma contraproposta do Imip.
A categoria já havia sinalizado a insatisfação em julho, quando 48 obstetras assinaram uma carta de intenção de desligamento, apontando problemas como sobrecarga de trabalho, baixa remuneração, falta de valorização profissional e dificuldades estruturais.
Mesmo após reuniões, não houve avanço nas reivindicações por reajuste salarial e melhores condições de trabalho.
A categoria afirma ainda que os obstetras que já entregaram cartas de demissão "estão abertos ao diálogo" com a direção do Imip para resolver a situação.
Enquanto essa negociação não acontece, os obstetras cumprirão o prazo legal de 30 dias de aviso prévio.
Segundo nota do Imip, enviada na quinta (18), foi iniciado um plano de reestruturação do serviço de obstetrícia para assegurar a continuidade dos atendimentos e a preservação da segurança dos pacientes durante o processo de transição.
A nota também afirma que o Imip comunicou oficialmente a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) sobre a situação.