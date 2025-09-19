Sesi prorroga inscrição para processo seletivo de 690 bolsas de estudo gratuitas

Até a meia-noite desta sexta-feira (19) será possível realizar a inscrição no processo seletivo; confira o número de vagas para cada unidade do Sesi

Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )

Ainda dá tempo. O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) prorrogou, até a meia-noite desta sexta-feira (19), o prazo de inscrições para o processo seletivo que oferece 690 bolsas de estudo integrais para 2026, destinadas ao Novo Ensino Médio ou ao Projeto Inova Médio.

As vagas contemplam estudantes com até 17 anos completos até 31 de dezembro de 2025. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente no site oficial da instituição, onde também está disponível o edital completo. Para Petrolina, estão sendo disponibilizadas 90 vagas.

As provas acontecerão no dia 19 de outubro de 2025 e os processos seletivos serão realizados por avaliação de língua portuguesa e matemática para os alunos que estejam cursando ou já concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais.

Conforme a unidade ofertante, os alunos poderão optar pelos itinerários formativos de Aprofundamento, Ensino Médio Integrado e Inova Médio.

Os estudantes que escolherem o itinerário formativo V (Formação Técnica e Profissional), poderão realizar, em parceria com o SENAI-PE, os cursos de eletromecânica; Desenvolvimento de Sistemas; Automação Industrial; Eletrotécnica; Logística; e Informática para Internet.

No Projeto Inova Médio, metade das vagas será reservada para mulheres, visando aumentar a representatividade da mulher dentro dessa área.

Parte das bolsas integrais serão reservadas para dependentes de trabalhador da indústria ou de Microempreendedor Individual (MEI) enquadrado na categoria industrial e instalado em Pernambuco. Para quem optar por essas cotas, será necessário apresentar documentos comprobatórios listados no edital.

Confira, abaixo, a quantidade de vagas disponibilizadas por unidade:

Araripina - 40



Belo Jardim - 30



Cabo - 80



Camaragibe - 30



Caruaru - 45



Escada - 35



Goiana - 90



Ibura - 45



Moreno - 80



Paulista - 40



Petrolina - 90



Vasco da Gama – 85