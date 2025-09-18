Casal transforma ônibus em cenário de ensaio de noivado no Recife

Mariana Monteiro e Renato Muniz se conheceram após o ônibus em que o rapaz estava passar pela jovem. Foi amor à primeira vista

Mariana e Renato estão noivos e se casam em novembro (Foto: Marcela Maciel/Reprodução Instagram)

O administrador Renato Muniz, de 31 anos, e a esteticista Mariana Monteiro, de 27, têm no transporte coletivo um personagem fundamental da própria história de amor. Foi dentro de um ônibus que tudo começou, há mais de dez anos, e foi também no coletivo que eles escolheram registrar o noivado. O ensaio ganhou repercussão nas redes sociais.

O casal se prepara para subir ao altar no dia 8 de novembro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Iputinga, no Recife. Para marcar o noivado, decidiram voltar ao cenário que foi o ponto de partida da história.

O ensaio foi realizado dentro de um coletivo da linha 117 - PCR/Cabugá. “Para marcar essa etapa, fizemos nosso ensaio de noivado dentro de um ônibus da linha 117 - PCR/Cabugá, a mesma que ele usava todos os dias. O ensaio foi no dia 24 de agosto, dentro da garagem da Metropolitana”, conta a noiva.

A história do casal começou com uma cena que poderia estar em um filme. Renato seguia em um ônibus quando, pela janela, viu Mariana saindo da escola acompanhada de amigos. Sem pensar muito, fez com a mão o gesto de telefone, pedindo o número dela. O coletivo seguiu viagem, mas dois amigos de Mariana, percebendo a cena, correram atrás do veículo e conseguiram dizer o contato ao passageiro.

“No dia em que ele pegou meu número, a gente ainda não se conheceu de fato. Eu estava na rua, saindo da escola com amigos, e ele dentro do ônibus. Mal conseguimos nos ver. Só no primeiro encontro, cerca de duas semanas depois, nos vimos pessoalmente”, relembra Mariana.

No dia seguinte, Renato ligou e convidou a pretendente para um encontro no Parque Treze de Maio, no bairro de Santo Amaro. Os dois estavam nervosos e, no momento em que se deram as mãos, riram juntos ao perceber que compartilhavam uma característica em comum.

“Nosso primeiro encontro foi no Parque Treze de Maio, em Santo Amaro. Quando nos demos as mãos, descobrimos algo em comum. Nós dois tínhamos hiperidrose, suor excessivo nas mãos. Rimos muito disso e foi uma coincidência”, relata a esteticista.

Os encontros seguintes passaram a acontecer em um shopping do Recife, sempre no fim do dia. “Renato sempre foi muito determinado. Desde o início mostrou esforço para falar comigo, e até hoje é assim: quando ele decide algo, vai atrás”, afirma a noiva.

O namoro foi oficializado em novembro de 2013, um mês após o primeiro encontro. Atualmente, o casal está nos preparativos para o casamento e Mariana destacou que a ideia do ensaio de noivado no ônibus partiu dela.

“Para conseguir autorização, entrei em contato com várias empresas. A Grande Recife disse que não era com eles, até que cheguei à Metropolitana, que me direcionou à pessoa responsável. A empresa foi atenciosa, conversou comigo e liberou o espaço. A fotógrafa topou na hora. Tiramos fotos sentados, em pé, com o buquê, e até com o motorista”, destaca a jovem.