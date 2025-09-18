Falsos profissionais de educação física são flagrados por conselho no Sertão

Duas pessoas foram autuadas pelo Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) por atuarem ilegalmente na atividade de educadores físicos.

Sede do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) fica no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Google)

Segundo o conselho, os falsos educadores físicos foram flagrados em Afogados da Ingazeira, Sertão do estado.

Na quarta (17), uma pessoa realizava preparação física em uma praça da cidade sem possuir registro profissional.

Nesta quinta (18), uma mulher oferecia serviços de treinamento, alimentação e até reposição hormonal, possivelmente com o uso de esteroides, divulgados por meio das redes sociais.

“As irregularidades foram identificadas após denúncias recebidas pelo Departamento de Fiscalização, que reforça o compromisso do CREF12/PE no combate ao exercício ilegal da profissão e na defesa da sociedade. Ambos os casos foram encaminhados ao Ministério Público para responsabilização criminal, além das medidas administrativas cabíveis no âmbito do conselho”, informou a entidade.

Ainda segundo o conselho, para trabalhar em qualquer área (escola pública ou privada, academia, condomínio, praça, parque, praia, hospital, quartel, preparação física, funcional, saúde pública ou privada, esportes, etc) da Educação Física “é obrigatório e imprescindível” a regularidade junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF).

"As pessoas que trabalham sem registro respondem criminalmente por exercício ilegal da profissão e crime contra as relações de consumo, por induzir o consumidor ou usuário a erro, ao oferecer serviços de Educação Física sem cumprir as formalidades legais, ainda nos Artigos 66, 67 e 68 do Código de Defesa do Consumidor, cumulado com multa de uma a cinco anuidades do Sistema CONFEF/CREF", explica o advogado e presidente do CREF12/PE, Lúcio Beltrão.



As pessoas podem denunciar irregularidades relacionadas ao exercício ilegal da profissão ou funcionamento inadequado de academias (e demais pessoas jurídicas).

As denúncias devem ser feitas exclusivamente por meio do site da autarquia: www.cref12.org.br/denuncia