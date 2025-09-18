UPE abre seleção simplificada para 24 vagas com salários chegando a mais de R$ 12 mil
Os profissionais selecionados atuarão no Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco
Publicado: 18/09/2025 às 07:52
A UPE é uma universidade que completa 60 anos em 2025 e é atualmente considerada a melhor instituição estadual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o Ranking Universitário Folha de SP (Foto: Divulgação/UPE)
A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu seleção pública simplificada visando à contratação temporária de médicos e profissionais de Saúde de Nível Superior para atuação no Complexo Hospitalar da UPE.
Os salários variam entre R$ 1.562,00 e R$ 12.366,61, destinados aos cargos de médico neonatologista (plantonista e diarista), no total 18 vagas, e terapeuta ocupacional (diarista), seis vagas.
O processo seletivo será realizado em única etapa eliminatória e classificatória. As inscrições deverão ser feitas no site da UPE.
Para realizar as inscrições são exigidas cópias dos seguintes documentos:
a) Documento de identidade com foto;
b) CPF;
c) Comprovante de residência emitido em seu nome;
d) Certidão de quitação Eleitoral;
e) Certificado de reservista ou dispensa de incorporação militar, se do sexo masculino;
f) Registro (número de inscrição) e regularidade junto ao Conselho Regional de sua profissão (se houver);
g) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre;
h) Sexo;
i) Data de Nascimento;
j) Nacionalidade;
k) Endereço completo;
l) Telefone;
m) E-mail;
n) Estado Civil.
Para mais informações, consulte o edital do processo no site da UPE.