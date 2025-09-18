UPE abre seleção simplificada para 24 vagas com salários chegando a mais de R$ 12 mil

Os profissionais selecionados atuarão no Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco

A UPE é uma universidade que completa 60 anos em 2025 e é atualmente considerada a melhor instituição estadual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o Ranking Universitário Folha de SP (Foto: Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu seleção pública simplificada visando à contratação temporária de médicos e profissionais de Saúde de Nível Superior para atuação no Complexo Hospitalar da UPE.

Os salários variam entre R$ 1.562,00 e R$ 12.366,61, destinados aos cargos de médico neonatologista (plantonista e diarista), no total 18 vagas, e terapeuta ocupacional (diarista), seis vagas.

O processo seletivo será realizado em única etapa eliminatória e classificatória. As inscrições deverão ser feitas no site da UPE.

Para realizar as inscrições são exigidas cópias dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade com foto;

b) CPF;

c) Comprovante de residência emitido em seu nome;

d) Certidão de quitação Eleitoral;

e) Certificado de reservista ou dispensa de incorporação militar, se do sexo masculino;

f) Registro (número de inscrição) e regularidade junto ao Conselho Regional de sua profissão (se houver);

g) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre;

h) Sexo;

i) Data de Nascimento;

j) Nacionalidade;

k) Endereço completo;

l) Telefone;

m) E-mail;

n) Estado Civil.

Para mais informações, consulte o edital do processo no site da UPE.