Fábrica do Aché em Suape anuncia expansão que deve gerar 3 mil empregos

A empresa está construindo uma nova unidade com investimento de R$ 267 milhões e que deve ficar pronta em 2026

Fábrica do Aché em Suape será ampliada com investimento de R$ 267 milhões (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A unidade da fábrica do Aché Laboratórios Farmacêuticos do Complexo Industrial Portuário de Suape, em Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, será ampliada. Para isso, será feita uma aplicação de R$ 267 milhões, com previsão de geração de 3 mil empregos diretos e indiretos.

A expansão visa permitir à fábrica produzir medicamentos estéreis, os injetáveis, de uso hospitalar e colírios, por exemplo. A nova etapa terá uma área de 13.565 m² e a previsão é que ela produza 40 milhões de unidades de medicamentos estéreis por ano.

De acordo com o grupo, a expansão traz o potencial de exportação para Estados Unidos e Europa dos medicamentos produzidos na planta pernambucana. A conclusão da nova obra está prevista para 2026.

“Esses são alguns dos exemplos de investimentos feitos pelo Aché que tornam essa fábrica motivo de tanto orgulho para nós pelo desenvolvimento que traz e impacto para tantas vidas, desde os empregos gerados até os pacientes que se beneficiam com os medicamentos produzidos”, frisou José Vicente Marino, presidente do Aché.

A governadora Raquel Lyra (PSD) realizou uma visita à fábrica nesta quarta-feira. "O que nós vemos hoje acontecer de positivo no Estado, tem a ver com parcerias como essa aqui com o Aché. Temos buscado espaços fiscais para garantir investimentos concretos, atraindo investidores para assegurar o fechamento de um ciclo virtuoso, possibilitando, por exemplo, o maior crescimento do PIB estadual dos últimos 15 anos, de 4,9%, como aconteceu em 2024. Outras entregas como o Arco Metropolitano, gerarão uma contribuição ainda maior para o nosso desenvolvimento econômico", ressaltou a governadora.

“O investimento do Aché, incentivado pela política de atração de novos negócios da governadora Raquel Lyra, traz benefícios para toda a população, fortalecendo o ecossistema do complexo", frisou o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto.