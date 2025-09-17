De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), os ônibus que utilizam a faixa exclusiva da rodovia terão paradas modificadas em dois trechos

Obras na BR-101 Norte provocam mudanças em paradas de ônibus a partir de sexta-feira (19) (Foto: Paulo Maciel)

A partir desta sexta-feira (19), motoristas e passageiros de ônibus que circulam pela BR-101 Norte devem ficar atentos às mudanças no tráfego e nas paradas de transporte coletivo.

As alterações ocorrem em virtude da execução de obras sobre a Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,35) e a Ponte do Rio Barro Branco (km 51,15), que terão o tráfego interrompido durante todo o período das intervenções.



De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), os ônibus que utilizam a faixa exclusiva da rodovia terão paradas modificadas em dois trechos. No desvio da ponte sobre o Rio Arroio Desterro, no sentido Igarassu/Recife, os usuários deverão utilizar os pontos localizados na pista exclusiva da BR-10, além de uma opção na pista de tráfego misto, ao lado do Depósito 2001.



Já no desvio da ponte sobre o Rio Barro Branco, próximo ao Hospital Miguel Arraes, no sentido Recife/Igarassu, os passageiros poderão embarcar ou desembarcar em paradas alternativas na pista exclusiva da PE-015, no lado oposto ao posto Federal; na pista de tráfego misto da BR-101, em frente ao Assaí; e na pista exclusiva da BR-101, em frente ao Fórum de Abreu e Lima.



As linhas de ônibus impactadas nesse trecho são: 1946 - TI Igarassu (BR-101), 1949 - Caetés/Centro de Paulista (Paratibe), 1967 - TI Igarassu (Sítio Histórico), 1980 - Igarassu/Cidade Tabajara, 1956 - Igarassu (Bacurau) e 1963 - TI PE-15/TI Igarassu (Sítio Histórico).



No sentido Igarassu/Recife, também haverá mudanças nas paradas. Os passageiros deverão utilizar os pontos em frente ao restaurante Rei da Carne de Sol, ao lado do Terminal Integrado de Abreu e Lima, na pista de tráfego misto da PE-015 (em frente a uma borracharia da região) e na pista exclusiva da PE-015, no lado oposto ao nº 96. As linhas afetadas nesse percurso são: 1946, 1967 e 1963.