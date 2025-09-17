Saiba o que prevê o contrato de R$ 600 milhões pra saneamento rural em PE

Contrato foi assinado, nesta quarta (17), pelo governo do estado com o Banco Mundial. Programa deve beneficiar cerca de 2 milhões de moradores da zona rural

Raquel Lyra falou sobre ações de saneamento na zona rural (Divulgação )

O Governo de Pernambuco assinou, nesta quarta-feira (17), um contrato com o Banco Mundial no valor de R$ 600 milhões para execução do Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (Prosar/PE).

A meta é implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário simplificado em comunidades do interior.

A previsão é que até 2033 cerca de 2 milhões de pessoas, em mais de 7.500 localidades já mapeadas, sejam beneficiadas.

Durante a solenidade, a governadora Raquel Lyra (PSD) destacou que o programa busca reduzir desigualdades históricas entre áreas urbanas e rurais.

“O cidadão da zona rural passará a ter reconhecido o seu direito de acesso à água”, afirmou.

Ainda segundo a gestora, o governo está atento às intervenções de menor porte. “É importante fazer as obras grandiosas, mas também é fundamental realizar as obras miudinhas, que chegam a pequenas comunidades e transformam a vida de quem vive lá.”

A proposta do Prosar/PE inclui o fortalecimento dos Sistemas de Abastecimento e Saneamento Rural (Sisar), organizações comunitárias que irão operar a gestão dos sistemas em parceria com a Compesa e órgãos estaduais.



Valores



Do total de recursos, cerca de R$ 500 milhões serão destinados diretamente às obras de água tratada e esgoto simplificado, enquanto a parcela restante financiará capacitação, monitoramento, fiscalização e melhorias institucionais.

O secretário de Recursos Hídricos, Almir Cirilo, afirmou que o programa amplia o trabalho iniciado com o Águas de Pernambuco.

“Nós entregamos mais de 30 sistemas rurais e em lugares em que as pessoas nunca tiveram água encanada. Agora, com o Prosar, vamos começar com um pouco mais de 100 comunidades de maior porte, entre 500 e mil habitantes, mas a meta é chegar às demais. Estamos falando de 7.500 comunidades no Estado”, explicou.

Ele acrescentou que o governo pretende dobrar a quantidade de dessalinizadores em operação: “Temos o maior programa de dessalinização do Brasil. Vamos saltar de 300 para 700 unidades, garantindo que a água chegue com qualidade e dignidade para a população.”

Programa

O Programa integra o programa Águas de Pernambuco, que já mobiliza R$ 6 bilhões em investimentos em adutoras, barragens e dessalinizadores. A governadora enfatizou a urgência na execução: “O contrato tem sete anos, mas nós temos pressa. Pernambuco não pode esperar mais.”

A expectativa do governo é iniciar a implantação em localidades já selecionadas, levando em conta critérios como disponibilidade de fontes hídricas, densidade populacional e ausência de cobertura por concessões urbanas.

