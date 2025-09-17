Voluntários são recrutados para participar de mutirões de limpeza no Grande Recife
Celebrado em 20 de setembro, o Dia Mundial da Limpeza é um movimento global que une pessoas para limpar espaços verdes do planeta. Dois mutirões estão recrutando voluntários para participação em duas praias do Grande Recife
Publicado: 17/09/2025 às 13:31
Lixo será recolhido em praias durante mutirões (Freepik)
Em virtude do Dia Mundial da Limpeza, dois mutirões de retirada de lixo do Grande Recife recrutam voluntários para o movimento.
As ações acontecerão na Praça no Pilar, em Itamaracá, e na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, às 8h.
Em Itamaracá, a concentração acontecerá na área da Praça do Pilar. Todas as pessoas interessadas em participar podem acessar e se registrar na página do Instituto Limpa Brasil, na internet.
A iniciativa na Praça do Pilar é apenas uma dentre as mais ações organizadas em mais de mil cidades brasileiras, segundo o Instituto Limpa Brasil.
Paiva
É a primeira vez que o bairro recebe a edição do Clean Day Up. A concentração será na sede da Associação Geral Reserva do Paiva (AGRP), na Alameda das Mangabas.
O grupo de voluntários vai percorrer aproximadamente 5 km de orla para recolhimento resíduos descartados irregularmente, além de reforçar com as pessoas a importância do cuidado individual e coletivo com o Meio Ambiente.
A participação é voluntária e gratuita, mas é preciso inscrição prévia para o recebimento do kit de segurança, que inclui camisa de manga longa UV, boné com aba de pescoço, água mineral, luvas e protetor solar. As pessoas interessadas devem garantir a presença pela internet.