Voluntários são recrutados para participar de mutirões de limpeza no Grande Recife

Celebrado em 20 de setembro, o Dia Mundial da Limpeza é um movimento global que une pessoas para limpar espaços verdes do planeta. Dois mutirões estão recrutando voluntários para participação em duas praias do Grande Recife

Lixo será recolhido em praias durante mutirões (Freepik)

Em virtude do Dia Mundial da Limpeza, dois mutirões de retirada de lixo do Grande Recife recrutam voluntários para o movimento.

As ações acontecerão na Praça no Pilar, em Itamaracá, e na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, às 8h.

Em Itamaracá, a concentração acontecerá na área da Praça do Pilar. Todas as pessoas interessadas em participar podem acessar e se registrar na página do Instituto Limpa Brasil, na internet.

A iniciativa na Praça do Pilar é apenas uma dentre as mais ações organizadas em mais de mil cidades brasileiras, segundo o Instituto Limpa Brasil.

Paiva

É a primeira vez que o bairro recebe a edição do Clean Day Up. A concentração será na sede da Associação Geral Reserva do Paiva (AGRP), na Alameda das Mangabas.

O grupo de voluntários vai percorrer aproximadamente 5 km de orla para recolhimento resíduos descartados irregularmente, além de reforçar com as pessoas a importância do cuidado individual e coletivo com o Meio Ambiente.

A participação é voluntária e gratuita, mas é preciso inscrição prévia para o recebimento do kit de segurança, que inclui camisa de manga longa UV, boné com aba de pescoço, água mineral, luvas e protetor solar. As pessoas interessadas devem garantir a presença pela internet.

